За добу число загиблих від коронавірусу в Італії різко зросла. Так, за станом на 1 березня кількість жертв становить 34 людини.

Про це повідомив голова Служби цивільної оборони Італії, передає DailyMail. Він уточнив, що на даний момент, усього в країні інфікованими залишаються 1577 чоловік.

Так само він додав, що одужали 83 громадянина Італії.

У Італії різко зросла кількість загиблих від коронавірусу

Відзначимо, італійцям заборонили покидати свої муніципалітети, в'їзд у них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування загрожує до 3 років ув'язнення.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, спалах COVID-19 в Італії і карантинний режим "вдарили" по сільському господарству країни.

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