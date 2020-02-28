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/ Пульмонологія

У Грузії іранця з підозрою на коронавірус помилково випустили з карантину

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У Грузії громадянина Ірану з підозрою на коронавірус помилково випустили з лікарні і він на радощах почав дякувати лікарям, проте був госпіталізований назад.

Відео інциденту показали грузинські телеканал. Ролик також активно поширили в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що щасливий чоловік встиг вийти на вулицю і почав роздавати коментарі журналістам. Він дякував грузинській системы охорони здоров'я. "Дякую лікарці Ніні. Вона дуже хороша жінка. І дякую службі безпеки Грузії", – сказав чоловік.

У Грузії іранця з підозрою на коронавірус помилково випустили з карантину

У Грузії іранця з підозрою на коронавірус помилково випустили з карантину

Скріншот із відео

"Хвилинку! Він нездоровий", – почулося в натовпі. Медики підбігли до іранці і затягли його назад у лікарню. Під загрозою зараження опинилися журналісти і лікарка, яка забирала пацієнта, не надівши захисну маску.

У Грузії іранця з підозрою на коронавірус помилково випустили з карантину

У Грузії іранця з підозрою на коронавірус помилково випустили з карантину

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший пацієнт із коронавірусом був виявлений в Грузії 25 лютого. 28 лютого підтвердився ще один випадок.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Грузія
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