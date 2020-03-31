У Франції заявили, що протималярійний препарат хлорохін нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.

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Відповідне дослідження провів професор Дідьє Рауль, який очолює інфекційний центр IHU Mediterranee в Марселі. Його звіт був опублікований The Connexion.

Так, пацієнти з COVID-19, які стали учасниками випробувань і отримували хлорохін, продемонстрували швидке і ефективне відновлення. Також у них різко скоротилася кількість часу, протягом якого вони залишалися заразні.

У Франції заявили про препарат від коронавірусу, який вбиває хворобу за 6 днів

Рауль лікував 24 пацієнтів із Ніцци і Авіньйона хлорохіном за допомогою препарату "Плакеніл". Їм давали 600 мкг на день протягом 10 днів, ретельно контролюючи стан, оскільки препарат може викликати серйозні побічні ефекти.

"Ми змогли встановити, що пацієнти, які не отримували гідроксихлорохін, все ще залишалися заразні через шість днів, але з тих, хто отримував, заразними були 25 відсотків", – підсумував Рауль.

Однак поки що вчений не може рекомендувати препарат своїм колегам – для цього потрібно провести всі необхідні клінічні дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей заявив, що вакциною може стати препарат хлорохін фосфат, яке застосовується проти малярії.

При цьому в США заявили про смертельну небезпеку хлорохіну в разі лікування з його допомогою коронавірусу.

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