Французька фармацевтична компанія припускає, що в найближчі дні почне передавати уряду гідроксихлорохін, яким можуть почати лікувати коронавірус.

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Про ці ліки кілька днів тому заявляв президент США Дональд Трамп, як про ті, що можуть перевернути медицину. Мовляв, гідроксихлорохін і азитроміцин (їх іще використовують проти малярії) здатні вилікувати хворобу.

Як пише Forbes, слова Трампа ґрунтуються на неповному дослідженні, яке провели у Франції. У ньому повідомлялося, що 70% пацієнтів, які отримували гідроксихлорохін та антибіотик азитроміцин (14 осіб із 20), показали негативний результат на коронавірус уже на 6-й день.

Правда, китайські експерти відзначають високу летальність у цього препарату. Під час французьких досліджень лікування трьох людей було перервано через переведення в реанімацію, один пацієнт помер, одному перестали давати ліки через нудоту, а ще один покинув госпіталь після отримання негативних результатів тесту на коронавірус.

У Франції почнуть використовувати гідроксихлорохін і азитроміцин для лікування COVID-19

Проте, американські експерти впевнені, що хоч ризики і високі, але в кризових ситуаціях цю комбінацію ліків використовувати можна. Крім того, п'ятиденний курс лікування обійдеться всього лише в 12 доларів, що теж є перевагою препарату.

На тлі цього французька компанія Sanofi висловила готовність передати уряду мільйони доз гідроксихлорохіну, передає France 24.

"Ймовірно, завтра ми почнемо давати ліки пацієнтам. Ймовірно, у нас будуть результати в найближчі тижні. Як тільки ми отримаємо результати, ми зможемо зробити і доставити величезну кількість доз", – заявив Олів'є Богільо з Sanofi.

У Всесвітній організації охорони здоров'я теж відзначають високу токсичність гідроксихлорохіну, однак, все ж включили ці ліки в список на детальне вивчення як засобу проти COVID-19.

Також DailyMail повідомляє про випадок, коли подружня пара прийняла хлорохінфосфат, переплутавши його з гидроксихлорохин. В результаті чоловік помер, а його дружина перебуває в критичному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через рік.

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