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/ Пульмонологія

У Франції придумали ще один метод боротьби з коронавірусом

3.2т
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У Франції, де зареєстрували вже понад 50 заражених коронавірусом COVID-2019, порекомендували не потискати один одному руки під час зустрічі, поки захворювання поширюється в країні.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран закликав громадян допомогти зупинити поширення вірусу, дотримуючись елементарних правил безпеки, пише видання Reuters.

Коронавірус у Франції

Коронавірус у Франції

rbc.ru

"Вірус бушує на нашій території. Раджу громадянам на час утриматися від рукостискань", – сказав міністр на щоденному брифінгу про спалах коронавірусу.

Крім того, в Міністерстві оборони Франції повідомили про декілька підтверджених випадків інфікування на військовій базі Крей на північ від Парижа. Число заражених коронавірусом в країні зросла з 19 до 57 осіб.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.

  • У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

  • У Білорусі, яка межує з Україною, зафіксували перший випадок захворювання новим смертельним коронавірусом з Китаю COVID-2019.

  • Через поширення в світі епідемії китайського коронавірусу COVID-19 Україна прийняла рішення про перевірку громадян на кордоні з Росією.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
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