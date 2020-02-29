У Франції придумали ще один метод боротьби з коронавірусом

У Франції, де зареєстрували вже понад 50 заражених коронавірусом COVID-2019, порекомендували не потискати один одному руки під час зустрічі, поки захворювання поширюється в країні.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран закликав громадян допомогти зупинити поширення вірусу, дотримуючись елементарних правил безпеки, пише видання Reuters.

Коронавірус у Франції rbc.ru

"Вірус бушує на нашій території. Раджу громадянам на час утриматися від рукостискань", – сказав міністр на щоденному брифінгу про спалах коронавірусу.

Крім того, в Міністерстві оборони Франції повідомили про декілька підтверджених випадків інфікування на військовій базі Крей на північ від Парижа. Число заражених коронавірусом в країні зросла з 19 до 57 осіб.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.

У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

У Білорусі, яка межує з Україною, зафіксували перший випадок захворювання новим смертельним коронавірусом з Китаю COVID-2019.

Через поширення в світі епідемії китайського коронавірусу COVID-19 Україна прийняла рішення про перевірку громадян на кордоні з Росією.

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