Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

У Європі виявили нові підозри на коронавірус: госпіталізований співробітник ООН

1.1т
Читати матеріал російською

Нові підозри на зараження коронавірусом у середу, 26 лютого виявили в Естонії, Австрії та Німеччины, а в Фінляндії і Пакистані підтвердили випадки захворювання.

Так, в Німеччині оточили одну з баз ВПС ФРН – Бундесверу Кельн – після інформації про те, що один із військовослужбовців контактував із людиною, за деякими даними, зараженою коронавірусів, пише Bild.

Солдат нібито заразився, коли контактував із пацієнтом з Північного Рейну-Вестфалії, який зараз перебуває в критичному стані в ізоляції в університетському госпіталі Дюссельдорфа.

У ряді країн Європи виявили підозри на коронавірус

У ряді країн Європи виявили підозри на коронавірус

Крім того, як уточнює Zeit, заразився і 25-річний чоловік з округу Геппінген, Баден-Вюртемберг. Він раніше бував у Мілані, де, можливо, і підхопив вірус.

У столиці Австрії Відні у одного з штатних співробітників відділення ООН запідозрили зараження коронавірусом, через що його госпіталізували. Про це сказано в заяві організації в Twitter.

В Естонії ж, за даними Delfi, госпіталізували дві особи з симптомами, схожими на китайський вірус. Пацієнти їздили в Північну Італію і після повернення додому були відправлені на карантин.

Крім того, про новий випадок захворювання заявили в Фінляндії. Пацієнтка з коронавірусом виявлена в Гельсінкі, сказано в повідомленні фінської медіакомпанії YLE. Відзначається, що у жінки піднялася температура після повернення з Італії.

Крім того, в Пакистані виявили два перші випадки зараження коронавірусом. Чоловіки з симптомами прибули з Ірану, повідомляє Міністестві охорони здоров'я країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії трапився масштабний спалах коронавірусу, через який за лічені дні померли 12 осіб. Всього в Італії інфіковані 374 особи.

Вірус пробрався в Північну Македонію і Латинську Америку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини