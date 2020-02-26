Нові підозри на зараження коронавірусом у середу, 26 лютого виявили в Естонії, Австрії та Німеччины, а в Фінляндії і Пакистані підтвердили випадки захворювання.

Так, в Німеччині оточили одну з баз ВПС ФРН – Бундесверу Кельн – після інформації про те, що один із військовослужбовців контактував із людиною, за деякими даними, зараженою коронавірусів, пише Bild.

Солдат нібито заразився, коли контактував із пацієнтом з Північного Рейну-Вестфалії, який зараз перебуває в критичному стані в ізоляції в університетському госпіталі Дюссельдорфа.

У ряді країн Європи виявили підозри на коронавірус

Крім того, як уточнює Zeit, заразився і 25-річний чоловік з округу Геппінген, Баден-Вюртемберг. Він раніше бував у Мілані, де, можливо, і підхопив вірус.

У столиці Австрії Відні у одного з штатних співробітників відділення ООН запідозрили зараження коронавірусом, через що його госпіталізували. Про це сказано в заяві організації в Twitter.

В Естонії ж, за даними Delfi, госпіталізували дві особи з симптомами, схожими на китайський вірус. Пацієнти їздили в Північну Італію і після повернення додому були відправлені на карантин.

Крім того, про новий випадок захворювання заявили в Фінляндії. Пацієнтка з коронавірусом виявлена в Гельсінкі, сказано в повідомленні фінської медіакомпанії YLE. Відзначається, що у жінки піднялася температура після повернення з Італії.

Крім того, в Пакистані виявили два перші випадки зараження коронавірусом. Чоловіки з симптомами прибули з Ірану, повідомляє Міністестві охорони здоров'я країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії трапився масштабний спалах коронавірусу, через який за лічені дні померли 12 осіб. Всього в Італії інфіковані 374 особи.

Вірус пробрався в Північну Македонію і Латинську Америку.

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