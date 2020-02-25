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/ Пульмонологія

У двох країнах вилікувалися всі хворі коронавірусом: обнадійливі дані

2.3т
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У В'єтнамі, як раніше й у Франції, повністю одужали всі 16 громадян, у яких був діагностований новий тип китайського коронавірусу COVID-19.

Всіх пацієнтів уже виписали з лікарень. Крім цього, починаючи із 13 лютого в країні не було зареєстровано нових заражень, повідомляє VNExpress із посиланням на місцеве Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що однією з двох останніх пацієнток, виписаних за минулі дні, стала тримісячна дівчинка з провінції Віньфук. Вона підхопила інфекцію від своєї бабусі, котра контактувала з одним із восьми в'єтнамських фахівців, які повернулися в січні з відрядження до китайського Уханя.

У В'єтнамі повністю вилікувалися всі 16 хворих коронавірусом

У В'єтнамі повністю вилікувалися всі 16 хворих коронавірусом

racurs.ua

Характерно, що мама дівчинки весь час перебувала разом із нею в інфекційному відділенні лікарні. Водночас жінка постійно носила медичну маску і не годувала дитину грудьми, зціджуючи молоко в пляшечки.

"На момент виписки у дитини двічі підтвердився негативний аналіз на коронавірус, мама теж не заразилася", – підкреслили в МОЗ.

Також повідомляється, що в провінції Віньфук після повернення восьми її жителів із тримісячної практики в Ухані (вона тривала з листопада по січень) вірусом заразилися одразу 11 осіб, враховуючи більшість повернулися. Зараз всі вони здорові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 лютого французька влада заявила, що в країні були вилікувані всі пацієнти, які заразилися новим коронавірусом COVID-2019.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Коронавірус
Місце
В'єтнам
Теги
медицина вірус
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