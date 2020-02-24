У Держприкордонслужбі виправдалися за заяву їх глави Сергія Дейнеки, в якому він сказав, що українців, які відмовляться від температурного скринінгу для виявлення коронавірусу, обстежуватимуть "публічно" і віддадуть суспільству на його розсуд.

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів у коментарі OBOZREVATEL, що це була спроба розрядити обстановку, оскільки ситуація загострювалася.

"Він хотів розрядити обстановку. Фактично, ми закликаємо до свідомості громадян, що якщо є необхідність пройти медичне обстеження, щоб ніхто від нього не відмовлявся. Про це і говорив глава. Ситуація трохи загострювалася, мовляв, а раптом щось там буде, але глава просто в такий спосіб хотів сказати, що все буде добре, не переживайте", – розповів спікер.

Сергій Дейнеко Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні з метою запобігання потрапляння коронавірусу на кордоні перевірятимуть всіх прибулих з Італії, де зафіксовано спалах захворювання.

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