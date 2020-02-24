Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

У Держприкордонслужбі виправдалися за слова глави про "розправу" над тими, хто відмовився від перевірки на коронавірус

1.2т
Читати матеріал російською

У Держприкордонслужбі виправдалися за заяву їх глави Сергія Дейнеки, в якому він сказав, що українців, які відмовляться від температурного скринінгу для виявлення коронавірусу, обстежуватимуть "публічно" і віддадуть суспільству на його розсуд.

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів у коментарі OBOZREVATEL, що це була спроба розрядити обстановку, оскільки ситуація загострювалася.

"Він хотів розрядити обстановку. Фактично, ми закликаємо до свідомості громадян, що якщо є необхідність пройти медичне обстеження, щоб ніхто від нього не відмовлявся. Про це і говорив глава. Ситуація трохи загострювалася, мовляв, а раптом щось там буде, але глава просто в такий спосіб хотів сказати, що все буде добре, не переживайте", – розповів спікер.

Сергій Дейнеко

Сергій Дейнеко

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні з метою запобігання потрапляння коронавірусу на кордоні перевірятимуть всіх прибулих з Італії, де зафіксовано спалах захворювання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
скандали вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини