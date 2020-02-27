У Чернівцях у двох українців з Італії запідозрили коронавірус: з'явилися деталі

У Чернівцях до лікарні доставили чоловіка з діагнозом пневмонія, який повернувся з Італії та міг контактувати із зараженими на смертельний коронавірус COVID-2019.

Про це заявила заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, передає Укрінформ.

"Наразі в обласній лікарні є два пацієнти, які мають історію тривалого перебування в Італії. Їхній стан дещо порушений, але не критичний, ближче до середньо важкого стану. І в жінки, про яку повідомлялося раніше, і у нового пацієнта - чоловіка діагностували пневмонію. Вони проходять лікування і порівняно з попередньою добою їхній стан покращується. Оскільки обоє пацієнтів перебували в Італії та могли контактувати із хворими на коронавірус, то їх аналізи відправили до Києва для перевірки", – пояснила чиновниця, додавши, що грип а у хворих немає.

Коронавірус в Україні

Також заступник голови ОДА Наталія Гусак додала, що в області є два заклади, де можуть прийняти заражених на коронавірус – обласна клінічна лікарня та дитяча обласна лікарня.

"Вони зараз забезпечені 50 масками і 50 комбінезонами і окулярами. Але в МОЗ пообіцяли найближчим часом забезпечити регіони всім необхідно в повному обсязі ... Зараз в двох базових лікарнях працюють 13 апаратів для штучної вентиляції легенів. Ще 6 – ремонтують і, сподіваюся, незабаром теж будуть в медустановах", – повідомила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.

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