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/ Пульмонологія

У Чернівцях через коронавірус оголосили карантин

1.1т
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У Чернівцях та Чернівецькій області з зв'язку з виявленням коронавіруса COVID-19 оголосили карантин. Протиепідемічні заходи оголошені з 6 березня на наступні 16 днів.

Так, комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Чернівцях визнала реєстрацію випадку COVID-19 локальною надзвичайною ситуацією на регіональному рівні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

У зв'язку з цим в Чернівцях в Чернівецькій області вводяться вимушені протиепідемічні заходи, зокрема, заборона масових заходів, концертів, конференцій, спортивних подій та призупинення навчального процесу.

Карантин оголошено з сьогоднішнього дня

Карантин оголошено з сьогоднішнього дня

Страна

Відзначається, що для недопущення поширення коронавірусної інфекції в Україні було прийнято рішення ввести обмежувальні протиепідемічні заходи в окремих регіонах країни. Це робиться також для забезпечення спокою громадян, схвильованих через виявлення COVID-19.

"Такі заходи необхідні для зменшення масових скупчень людей. Оскільки, коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом від хворої людини до здорової на відстані до 1,5-2 м", - сказано в повідомленні МОЗ.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які методи профілактики допоможуть захиститися від коронавіруса.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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