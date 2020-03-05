Коронавірус запідозрили ще у двох українців

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Чернівецької обласної державної адміністрації. Усього в Україні наявність вірусу перевіряють у восьми осіб.
Зазначимо, що раніше в Чернівцях, де підтвердили перший випадок зараження коронавірусом, не закриватимуть дитсадки й школи на карантин. Водночас головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 4 березня заявив, що в Україні уже в шістьох осіб запідозрили COVID-19.
Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у світі в четвер, 5 березня, наблизилася до 95 тисяч. 3249 осіб померли.
Карта поширення коронавірусу у світі:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я й головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.
Заражений чоловік приїхав до України на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.
OBOZREVATEL поділився ексклюзивними подробицями про перший випадок зараження коронавірусом в Україні.
Ексміністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька запевнила, що, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні, ситуація є повністю контрольованою.
У ВООЗ заявили, що, найімовірніше, в Україні буде зафіксовано багато випадків зараження коронавірусом, проте країна готова боротися з недугою.
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