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/ Пульмонологія

Коронавірус запідозрили ще у двох українців

4.8т
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Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Чернівецької обласної державної адміністрації. Усього в Україні наявність вірусу перевіряють у восьми осіб.

Зазначимо, що раніше в Чернівцях, де підтвердили перший випадок зараження коронавірусом, не закриватимуть дитсадки й школи на карантин. Водночас головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 4 березня заявив, що в Україні уже в шістьох осіб запідозрили COVID-19.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у світі в четвер, 5 березня, наблизилася до 95 тисяч. 3249 осіб померли.

Коронавірус запідозрили ще у двох українців

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Щас по окраине вирус снежным комом прокатиться...)
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так на всех булыжников не напасешься
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Кристина Стефанова, хорошо,что с покрышками проблем нет:)))
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