Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех заявив, що протималярійний лікарський препарат Plaquenil фармкомпанії Sanofi Aventis потенційно допомагає вилікувати коронавірус COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Подробицями він поділився в неділю, 22 березня, в ефірі одного з національних телеканалів, передає РИА Новости.
"Згідно з наявною науковою інформацією, препарат Plaquenil є потенційно дієвим при лікуванні захворювання COVID-19, тому необхідно запобігти його недоступності", – – заявив міністр.
У Чехії знайшли ліки від коронавірусу: що про них відомо
За словами глави МЗС, відомство заборонило виписувати Plaquenil всім лікарям, за винятком фахівців у сфері алергології, клінічної імунології, дермато-венерології та ревматології, а також інфектології.
Аптекам заборонено видавати ліки, якщо в рецепті не вказано діагноз пацієнта і спеціалізацію лікаря. Препарат не може бути виписаний більше ніж на два місяці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії заявили про позитивний результат лікування хворих на коронавірус препаратом проти ревматоїдного артриту "Тоцілізумаб" (Tocilizumab) виробництва фармацевтичної компанії Roche.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".