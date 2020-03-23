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/ Пульмонологія

У Чехії знайшли ліки від коронавірусу: що про них відомо

6.8т
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Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех заявив, що протималярійний лікарський препарат Plaquenil фармкомпанії Sanofi Aventis потенційно допомагає вилікувати коронавірус COVID-19.

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Подробицями він поділився в неділю, 22 березня, в ефірі одного з національних телеканалів, передає РИА Новости.

"Згідно з наявною науковою інформацією, препарат Plaquenil є потенційно дієвим при лікуванні захворювання COVID-19, тому необхідно запобігти його недоступності", – – заявив міністр.

У Чехії знайшли ліки від коронавірусу: що про них відомо

У Чехії знайшли ліки від коронавірусу: що про них відомо

За словами глави МЗС, відомство заборонило виписувати Plaquenil всім лікарям, за винятком фахівців у сфері алергології, клінічної імунології, дермато-венерології та ревматології, а також інфектології.

Аптекам заборонено видавати ліки, якщо в рецепті не вказано діагноз пацієнта і спеціалізацію лікаря. Препарат не може бути виписаний більше ніж на два місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії заявили про позитивний результат лікування хворих на коронавірус препаратом проти ревматоїдного артриту "Тоцілізумаб" (Tocilizumab) виробництва фармацевтичної компанії Roche.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Чехія
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