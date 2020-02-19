У Чехії зробили унікальну операцію з пересадки штучної легені

Чеські лікарі провели першу в країні операцію з установки штучної легені. Пацієнтка поступила в лікарню з діагнозом легенева гіпертензія у важкій формі.

"У легенях 35-річної жінки була кров, оскільки гіпертонія настільки їх пошкодила, що кров не проходила і застоювалася. Ми видалили легеню і встановили штучний екстракорпоральний орган, тому що стан пацієнтки не дозволяв зробити пересадку відразу. Це унікальна методика, за допомогою якої у всьому світі врятовані тільки 20 осіб. А в Чехії така операція була зроблена вперше", – повідомив глава відділення інтенсивної терапії відділення анестезіології Загальною університетської лікарні в Праги, сказано в пості в Facebook групи iDonor.

Повідомляється, що наразі стан пацієнтки стабілізувався і через деякий час їй зроблять трансплантацію легень. Операція проводилася за участю німецьких медиків.

Відомо, що принцип хірургічного втручання полягає в тому, щоб за допомогою шунта створити обхід між основною легеневою артерією, функція якої полягає в доставці крові від серця до легень і лівого передсердя, звідки надходить оксигенована кров із легень. Потім шунт виводиться назовні й підключається до апарата, який насичує кров киснем і виводить з неї вуглекислий газ. У такий спосіб цей пристрій може прекрасно впоратися з функцією легень.

За словами лікарів, такий орган може прослужити достатньо довго, поки пацієнт чекає донорського. Крім того, ця операція покращила не лише стан всього організму, але й функцію правого шлуночка. Пристрій абсолютно не заважає пересуватися по лікарні, забезпечує живлення органів, і з кожним днем покращує стан пацієнта, що важливо для майбутньої операції з трансплантації легень.

Автори поста також відзначили, що українські кардіохірурги Борис Тодуров та Гаврило Ковтун побували в Ганновері, де практикувалися пересаджувати легені і комплекси серце-легені. Це надзвичайно важливо для України, оскільки на трансплантацію легень українців Білорусь не приймає, а в Канаді така операція коштує 1,2 млн доларів.

"Сподіваюся, до кінця року ми будемо готові для самостійної роботи. Дякую німецьким колегам за допомогу й підтримку", – зазначив Тодуров.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Німеччині хірурги зробили унікальну операцію, під час якої пересадили пацієнтові 80% штучної шкіри.

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