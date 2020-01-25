У "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів через коронавірус: нові правила

З 26 січня в аеропорту Бориспіль розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю через для запобігання поширенню смертельного китайського коронавірусу 2019-nCoV.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Зазначається, що фахівці санітарно-карантинного підрозділу наразі вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами.

"Під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну", – зазначили в Міністерстві.

У "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів через коронавірус УНН

Крім того, повідомляється, що для мінімізації ризику інфікування коронавірусом ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ.

Рекомендації для мінімізації ризику інфікування коронавірусом ФБ МОЗ України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Представники Міністерства охорони здоров'я України заявили, що в країні були зафіксовані три підозри на зараження новим смертельним коронавірусом із Китаю.

Провідний лікар-інфекціоніст України Ольга Голубовська допустила, що коронавірус може передаватися через предмети, зокрема, за допомогою пересилання AliExpress.

Китайські вчені визначили, як коронавірус передається людині. Там з'ясували, що він є гібридом вірусів змії і кажана.

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