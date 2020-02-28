Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

У Білорусі почалася масштабна паніка через коронавірус: вводять карантин. Фото й відео

5.5т
Читати матеріал російською

У Мінську Білоруський Національний технічний університет перевели на режим індивідуального навчання через виявлення першого зараженого смертельним коронавірусом COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Володимир Каранік повідомив, що коронавірус був виявлений у студента з Ірану, передає РИА Новости.

"ВНЗ, в якому виявили випадок носійства коронавірусу, переводиться на індивідуальну програму навчання. Це БНТУ", – повідомив міністр.

Коронавірус у Білорусі

Коронавірус у Білорусі

Зазначимо, що у виші через виявлення коронавірусу почалася паніка й метушня. Telegram-канал "Білорусь головного мозку" повідомляє, що в гуртожиток, де жив іранець, прибуло кілька бригад швидкої допомоги.

"З 3-го гуртожитку БНТУ вийшли лікарі в повному захисті, стоїть швидка допомога", – розповів один зі студентів.

У Білорусі почалася масштабна паніка через коронавірус: вводять карантин

Скриншот

У Білорусі почалася масштабна паніка через коронавірус: вводять карантин

Скриншот

Зазначається, що іранець весь тиждень гуляв із температурою і всіх, хто з ним контактував, відправляють в карантин.

У Білорусі почалася масштабна паніка через коронавірус: вводять карантин

Скриншот

У Білорусі почалася масштабна паніка через коронавірус: вводять карантин

Скриншот

У Білорусі почалася масштабна паніка через коронавірус: вводять карантин

Скриншот

У Білорусі почалася масштабна паніка через коронавірус: вводять карантин

Скриншот

У Білорусі почалася масштабна паніка через коронавірус: вводять карантин

Скриншот

У Білорусі почалася масштабна паніка через коронавірус: вводять карантин

Скриншот

У Білорусі почалася масштабна паніка через коронавірус: вводять карантин

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі зафіксували перший випадок зараження новим смертельним коронавірусом з Китаю COVID-19.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Білорусь Мінськ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини