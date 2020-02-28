У Білорусі почалася масштабна паніка через коронавірус: вводять карантин. Фото й відео

У Мінську Білоруський Національний технічний університет перевели на режим індивідуального навчання через виявлення першого зараженого смертельним коронавірусом COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Володимир Каранік повідомив, що коронавірус був виявлений у студента з Ірану, передає РИА Новости.

"ВНЗ, в якому виявили випадок носійства коронавірусу, переводиться на індивідуальну програму навчання. Це БНТУ", – повідомив міністр.

Коронавірус у Білорусі

Зазначимо, що у виші через виявлення коронавірусу почалася паніка й метушня. Telegram-канал "Білорусь головного мозку" повідомляє, що в гуртожиток, де жив іранець, прибуло кілька бригад швидкої допомоги.

"З 3-го гуртожитку БНТУ вийшли лікарі в повному захисті, стоїть швидка допомога", – розповів один зі студентів.

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Зазначається, що іранець весь тиждень гуляв із температурою і всіх, хто з ним контактував, відправляють в карантин.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі зафіксували перший випадок зараження новим смертельним коронавірусом з Китаю COVID-19.

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