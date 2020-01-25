Трясеться, як при судомах: з'явилося страшне відео з хворим на коронавірус у Китаї

У мережі з'явилося відео з хворим на коронавірус 2019-nCoV, зняте в місті Ухань у Китаї.

Моторошний ролик "гуляє" соцмережами. На кадрах видно, що все тіло пацієнта трясеться в страшних судомах, викликаних лихоманкою.

При цьому пацієнт потребує того, щоб його притримували, оскільки кінцівки просто підкидає в повітря.

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Зазначено, що два пацієнта були госпіталізовані в Парижі, третій - в південно-західному місті Бордо.



❗️В Ухані зняли на відео пацієнта, який трясеться від лихоманки, що викликається вірусом. pic.twitter.com/2K2wncSCFs - 🇩: 🇦 (@dmitrijakhatov) January 25, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

смертельний китайський коронавірус увірвався також в Австралію та Малайзію.

Представники Міністерства охорони здоров'я України заявили, що в країні були зафіксовані три підозри на зараження новим смертельним коронавірусом із Китаю.

Провідний лікар-інфекціоніст України Ольга Голубовська допустила, що коронавірус може передаватися через предмети, зокрема, за допомогою пересилання AliExpress.

Китайські вчені визначили, як коронавірус передається людині. Там з'ясували, що він є гібридом вірусів змії і кажана.

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