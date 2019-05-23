Три симптоми: українцям пояснили, в яких випадках звертатися до пульмонолога

Якщо людина звернулася до терапевта зі скаргами на кашель, задишку чи задуху, і лікування не дало результату протягом 2-3 тижнів, варто піти до пульмонолога – спеціаліста із захворювань легенів і дихальних шляхів.

Таку рекомендацію українцям дала в ефірі ObozTV лікар-пульмонолог вищої категорії Вікторія Ялтонська.

"Людина має чітко розуміти, що пішла позитивна динаміка. Тоді можна залишатися у терапевта. Якщо проходить 2-3 тижні і стає гірше, або не краще, або недостатньо краще – є сенс звернутися до пульмонолога", – розповіла медик.

Вона також порадила абсолютно всім хоча б один раз на 2 роки робити рентген легенів або флюорограму, бажано на цифровому флюорографі.

"Якщо у людини багато контактів з людьми – громадський транспорт, магазин тощо – тоді 1 раз на рік", – уточнила Ялтонська.

Вона звернула увагу, що рентген і флюорограма допомагають виявити тільки туберкульоз або онкологію. Щоб визначити причини, наприклад, частого кашлю, доведеться пройти і низку інших обстежень.

likarni.com

Як писав OBOZREVATEL, з 1 квітня в Україні набули чинності нові правила медичного обслуговування. Тепер пацієнтів без підписаної декларації із сімейним лікарем можуть не допустити до прийому в поліклініку, за винятком екстрених випадків.

На початку 2019 року в МОЗ анонсували, що вже з 1 липня за направленням сімейного лікаря можна буде безкоштовно проходити понад 50 видів діагностичних процедур, зокрема рентген, шість видів УЗД, мамографію, чотири види біопсії та ін.

Однак в травні в Національній службі здоров'я України визнали, що повноцінний запуск проекту "Безкоштовна діагностика" затримується через великі обсяги роботи і відсутність необхідного обладнання в медзакладах. За прогнозами, українці точно зможуть отримувати ці послуги за направленням сімейного лікаря з початку 2020 року.

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