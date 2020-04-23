Вчені з Росії з'ясували, що у хворих на коронавірус можна визначити три форми хвороби.

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Про це йдеться в матеріалі на порталі "Рамблер". Так, за легкого перебігу COVID-19 характерні чотири головні симптоми: кашель, слабкість, біль у горлі та підвищення температури до 38,5 градусів.

За середньотяжкої форми COVID-19 у пацієнта спостерігається задишка, частішає дихання та проявляється лихоманка. У крові знижується концентрація кисню, починає розвиватися пневмонія.

Лікарі виявили три форми коронавірусу: чим відрізняються Известия

Для важкого стану зараженого коронавірусом характерні зниження свідомості, ажитація, тобто сильні тривога та страх із тремтінням рук і пітливістю, і пришвидшене дихання. Крім того, стрімко прогресує пневмонія: кожні 24-48 годин збільшуються вогнища ураження в легенях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше італійські медики заявили, що коронавірус може спричинити синдром Гієна-Барре.

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