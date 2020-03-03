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/ Пульмонологія

Трамп влаштував скандал і наказав створити вакцину від коронавірусу за "кілька місяців"

1.3т
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На тлі збільшення кількості жертв коронавірусу в США до шести осіб президент Дональд Трамп зажадав від фармацевтів, щоб вони створили вакцину за кілька місяців, однак нарвався на опір.

Мінімальний термін, який зміг пообіцяти главі держави головний епідеміолог Тоні Фаучі, – рік. Про це пише Daily Mail.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб пришвидшити процес розробки вакцини. Ми також рухаємося з максимальною швидкістю, щоб розробити терапію, щоб ми могли допомогти людям одужати якнайшвидше, і процес відновлення буде продовжуватися", – заявив Трамп у понеділок, 3 березня, на зустрічі з провідними фармацевтами в Білому домі.

Трамп наказав створити вакцину від коронавірусу за "кілька місяців"

Трамп наказав створити вакцину від коронавірусу за "кілька місяців"

Вони, однак, попередили президента про те, що для впровадження вакцини в широкому масштабі знадобиться рік-півтора. Причому фармацевти підкреслили, що всі препарати перебувають на різних етапах тестування. Дехто озвучив, що стадія випробування на людях може початися за кілька місяців.

Трамп наказав створити вакцину від коронавірусу за кілька місяців

Трамп наказав створити вакцину від коронавірусу за кілька місяців

Трамп вхопився за це формулювання, проте Фаучі розвінчав його уявлення. "Як я вже говорив вам, від року до півтора", – відповів епідеміолог.

Президент відмахнувся від нього. "Мені більше подобається "кілька місяців". Я чув дуже швидкі терміни: лічені місяці", – сказав він.

"Це відбудеться не раніше, ніж через рік-півтора, незалежно від того, як швидко ви підете", – резюмував Фаучі.

Трамп наказав створити вакцину від коронавірусу за кілька місяців

Трамп наказав створити вакцину від коронавірусу за кілька місяців

Трамп наказав створити вакцину від коронавірусу за кілька місяців

Трамп наказав створити вакцину від коронавірусу за кілька місяців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відразу кілька великих дослідницьких центрів у США та Ізраїлі вже заявили про створення та випробуваннях вакцин проти коронавірусу COVID-19. Чи врятують вони людство, читайте в нашому ексклюзиві.

У ВООЗ заявили, що в світі розробляється понад 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
Україна
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...потребовал от фармацевтов создать вакцину за несколько месяцев..." - а я всё думаю и никак не могу сформулировать, ну что в нём такое близкое советской душе? ЭВРИКА! - это же СТИЛЬ, СОВЕТСКИЙ СТИЛЬ! Партия постановила: разработать вакцину ЗА ДВА МЕСЯЦА! и "савецкий челавек" ВЫПОЛНИТ! поручение партии! Надо родить за четыре месяца? РОДИМ - ответили савецкие женщины! Но ТАМ находится какой-то Фаучи и говорит В ЛИЦО! - "это произойдет не раньше, чем через год-полтора, независимо от того, как быстро ВЫ УЙДЕТЕ!". Браво ЧЕСТИ Людей!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Из разряда анекдотов : "Вирус стой! Раз - Два!"
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