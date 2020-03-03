На тлі збільшення кількості жертв коронавірусу в США до шести осіб президент Дональд Трамп зажадав від фармацевтів, щоб вони створили вакцину за кілька місяців, однак нарвався на опір.

Мінімальний термін, який зміг пообіцяти главі держави головний епідеміолог Тоні Фаучі, – рік. Про це пише Daily Mail.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб пришвидшити процес розробки вакцини. Ми також рухаємося з максимальною швидкістю, щоб розробити терапію, щоб ми могли допомогти людям одужати якнайшвидше, і процес відновлення буде продовжуватися", – заявив Трамп у понеділок, 3 березня, на зустрічі з провідними фармацевтами в Білому домі.

Трамп наказав створити вакцину від коронавірусу за "кілька місяців"

Вони, однак, попередили президента про те, що для впровадження вакцини в широкому масштабі знадобиться рік-півтора. Причому фармацевти підкреслили, що всі препарати перебувають на різних етапах тестування. Дехто озвучив, що стадія випробування на людях може початися за кілька місяців.

Трамп наказав створити вакцину від коронавірусу за кілька місяців

Трамп вхопився за це формулювання, проте Фаучі розвінчав його уявлення. "Як я вже говорив вам, від року до півтора", – відповів епідеміолог.

Президент відмахнувся від нього. "Мені більше подобається "кілька місяців". Я чув дуже швидкі терміни: лічені місяці", – сказав він.

"Це відбудеться не раніше, ніж через рік-півтора, незалежно від того, як швидко ви підете", – резюмував Фаучі.

Трамп наказав створити вакцину від коронавірусу за кілька місяців

Трамп наказав створити вакцину від коронавірусу за кілька місяців

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