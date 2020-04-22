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/ Пульмонологія

Тоцілізумаб може вилікувати коронавірус: учені перевірили на хворих

3.2т
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Дослідники з Університету Брешії з'ясували, що препарат проти артриту Тоцілізумаб може бути ефективним при лікуванні коронавірусу СОVID-19.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Autoimmunity Reviews, передає "La Repubblica". Воно проводилося на ста пацієнтах. Так, у 77% інфікованих після прийняття препарату, стан покращився або стабілізувався.

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Як пояснили вчені, дослідження показує, що COVID-19 з гострим респіраторним дистрес-синдромом характеризується гіперзапалювальним синдромом і підтримує гіпотезу про те, що Тоцілізумаб може бути ефективним у лікуванні захворювання.

Антиартритний препарат може вилікувати коронавірус: вчені перевірили на хворих

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Італійське агентство з лікарських засобів також почало дослідження Тоцілізумабу на 330 пацієнтах, яке в даний час знаходиться в стадії розробки.

Відзначимо, препарат Тоцілізумаб зазвичай застосовується для боротьби з ревматоїдним артритом. Але застосування його проти коронавірусу було більш вивчено в КНР на пацієнтах з тяжким респіраторним дистрес-синдромом. Там у більшості випадків Тоцілізумаб дозволяв досягти у більшості пацієнтів нормалізації температури тіла, зниження клінічних симптомів і потреби в кисні вже після одноразового введення препарату (400 мг внутрішньовенно крапельно).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ведуться переговори про постачання препаратів з активною речовиною гидроксихлорохин, яка продемонструвала ефективність в лікуванні коронавируса COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Он не лечит,а снижает температуру и стирает общую клиническую картину,а это чревато осложнениями ! И вообще,его с осторожностью применяют при инфекционо-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей! Много побочки! Зачем такую информацию в сеть выкладывать????? Ща ктонить прочитает и побежит в аптеку...
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    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

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