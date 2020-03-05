Топ найпоширеніших міфів про коронавірус, в які не можна вірити

Новий китайський коронавірус COVID-19 своєю появою змусив понервувати жителів усіх куточків планети. Нововиявлена інфекція, здатна викликати важкі ускладнення, що призвела вже більше 3 тисяч смертей, поки ще не вивчена вченими, а значить навколо неї витає ще безліч питань і припущень.

І поки експерти намагаються вирішити найактуальніші проблеми, пов'язані з COVID-19 (створити вакцину, знайти оптимальне лікування, припинити поширення і т.д.), поза науковим світом "народжується" маса міфів, які як мінімум є безглуздими.

MedOboz підготував для вас топ найбезглуздіших фейків про коронавіруси, в які не варто вірити.

Навколо коронавіруса витає безліч міфів Эксперт

COVID-19 можна заразитися через рибу і морепродукти

Ймовірно, життя цьому фейку дали, тому що вважається, що коронавірус почав поширюватися з Ухані, де розташований один з найбільших "мокрих" ринків морепродуктів і м'яса (в тому числі і абсолютно "диких" для нашої культури його сортів). Тому першим припущенням було, що першоджерелом інфекції стали саме подібні продукти.

Однак до теперішнього часу немає жодного підтвердження того: зв'язок між морськими тваринами і коронавірусом не був встановлений.

Єдине, з чим згодні вчені – такі продукти потрібно піддавати повноцінній термічній обробці, тільки не через ризик зараження коронавірусом, а високу ймовірністю інфікування іншими небезпечними для людини вірусами і бактеріями, які можуть міститися в сирих морепродуктах.

Щоб не захворіти на коронавірус, потрібно відмовитися від м'яса

Особливо популярна така теорія в Індії, а звідти стала потихеньку пробиватися і до нас, але вірити в неї таки не варто.

Так, коронавірус відноситься до зоонозних інфекцій, але, як і в попередньому випадку, зв'язку між вживанням м'яса і інфікуванням COVID-19 не встановлено.

Більш того, як розповідали MedOboz кардіохірург Борис Тодуров і вірусолог Надія Жолобак, наявність в раціоні білкових продуктів тваринного походження вкрай важливо. Оскільки тільки в їх складі міститься той набір речовин, який необхідний для нормальної роботи органів і систем, зокрема, для формування повноцінної імунної відповіді на вторгнення патогенів.

Тільки, знову ж таки, м'ясо потрібно піддавати якісній термообробці - тобто ніяких "стейків з кров'ю", підмороженої строганини і т.д., з тієї ж причини, що і в попередньому випадку.

Уникнути зараження допоможуть маски і імуностимулятори

В інтернеті з приводу масок з'явилася популярний жарт: "Коронавірус вбив 3 тисячі людей - весь світ хоче надіти маски, СНІД убив мільйони – ніхто не хоче користуватися презервативами".

Так ось це все до чого – не допоможе маска на 100% захиститися від коронавируса, у неї інше призначення. Є тільки два сценарії, коли вона дійсно може бути ефективною: вбереже від попадання на ваші слизові біологічної рідини зараженої людини (як це може бути в громадському транспорті або інших місцях масового скупчення людей) або ж вбереже інших від вас, якщо ви самі заражені (коли ви чхнете і закашляєте, мокрота залишиться на масці).

В інших випадках – носити маску по всіх усюдах недоцільно і навіть небезпечно. Під нею в області дихальних шляхів створюються такі умови, при який імунна відповідь на патоген стає слабкою або зовсім неможливою, тому будучи в масці ризик заразитися ще вище.

А що стосується прийому імуностимуляторів без призначення лікаря (тобто, якщо у вас не діагностовані захворювання, при яких необхідний прийом таких препаратів), наслідки можуть бути самими непередбачуваними.

"Важкий перебіг COVID-19 пов'язаний з гіперактивацією противірусної імунної реакції, що супроводжується порушенням циркуляції крові в зоні запалення, а також підвищеним набряком, пов'язаним зі здатністю деяких білків вірусу викликати злиття клітин. Препарати-імуностимулятори викликають продукцію великої кількості цитокінів – специфічних низькомолекулярних білкових молекул , які активують імунну відповідь. А гіперактивація імунної відповіді в умовах системного запалення, ініційованого вірусною інфекцією, може супроводжуватися надзвичайно бурхливою і небезпечною для життя реакцією під назвою "цитокіновий шторм", – попередила вірусолог.

Смертельні ускладнення можуть настати ще до появи симптомів

У популярній розсилці по типу "відправ всім, про кого турбуєшся", йдеться: "інкубаційний період може тривати до 28 днів, перш ніж симптоми COVID-19 стануть очевидними, на той час, як у людини піднімається температура і з'являється кашель, і вона потрапляє в лікарню, в легенях зазвичай виявляють фіброз на 50%, і вже занадто пізно".

Отже, якщо коротко і без подробиць, то при розвитку фіброзу легенів не може не бути симптомів, оскільки через цей процес порушується функція легенів, а значить у пацієнта з цим захворюванням в міру його розвитку виникають труднощі з диханням, з'являється задишка, сухий кашель і т.д. І при чому, чим важче ступінь фіброзу, тим більш відчутними стають симптоми. Це перше.

Друге. На появу вірусу організм завжди реагує (у кого-то слабше, у кого-то більш гостро) симптомами, характерними для ГРВІ – температура, кашель, ломота в тілі і слабкість. І якщо на них вчасно звернути увагу (звернутися до лікаря при перших ознаках і почати адекватне лікування), то важких наслідків можна уникнути (при складному перебігу пацієнтів поміщають під апарати штучного життєзабезпечення). Тобто, пізно може бути тільки в одному випадку – ви і самі розумієте, в якому.

Так що без паніки, якщо до вас теж потрапило таке "попередження". Візьміть себе в руки і думайте про хороше – пам'ятайте, від стану вашої нервової системи теж залежить те, як ваш організм відреагує на ймовірну зустріч з вірусом.

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