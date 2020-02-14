Тільки здорових: Скалецька зробила нову заяву щодо евакуації українців із Китаю

Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька заявила, що ніякої затримки з евакуацією українців, які зараз перебувають в охопленому смертельним вірусом у Китаї, немає.

Літак за ними вилетить уже у вівторок, 18 лютого, а назад повернеться наступного дня, 19 лютого, щоправда, на борт візьмуть тільки здорових людей. Про це вона розповіла в ефірі програми "Право на владу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В Україну приїдуть тільки ті громадяни, які не мають симптомів, є здоровими. Спочатку їх перевірить китайська влада і тільки тоді дозволить випустити. Потім так само проведе перевірку українська бригада лікарів", – сказала глава МОЗ.

Зоряна Скалецька

Вона додала, що ті самі медики супроводжуватимуть українців на борту літака, а потім залишаться з ними й в ізоляції.

Також міністерка підкреслила, що після прильоту до України всіх пасажирів одразу посадять в автобус і відвезуть в місце, де вони щонайменше 14 днів перебуватимуть на карантині. Щоправда, де саме це буде, досі невідомо. Нині, зауважила Скалецька, розглядають чотири місця, узгоджують різні деталі та умови.

Крім цього, очільниця МОЗ заявила: якщо в когось із українців ознаки хвороби проявляться уже в літаку, то таких одразу повезуть до лікарні.

"Ніякої затримки немає. Має місце планомірна, розмірена, розважлива процедура ухвалення рішень, щоб забезпечити прибуття українських громадян в Україну. Але в той же час – дати можливість всім почувати себе в безпеці від можливого занесення і поширення захворювання, яке зараз у Китаї", – стверджує міністерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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