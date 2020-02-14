Тільки здорових: Скалецька зробила нову заяву щодо евакуації українців із Китаю

Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька заявила, що ніякої затримки з евакуацією українців, які зараз перебувають в охопленому смертельним вірусом у Китаї, немає.
Літак за ними вилетить уже у вівторок, 18 лютого, а назад повернеться наступного дня, 19 лютого, щоправда, на борт візьмуть тільки здорових людей. Про це вона розповіла в ефірі програми "Право на владу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"В Україну приїдуть тільки ті громадяни, які не мають симптомів, є здоровими. Спочатку їх перевірить китайська влада і тільки тоді дозволить випустити. Потім так само проведе перевірку українська бригада лікарів", – сказала глава МОЗ.
Зоряна Скалецька
Вона додала, що ті самі медики супроводжуватимуть українців на борту літака, а потім залишаться з ними й в ізоляції.
Також міністерка підкреслила, що після прильоту до України всіх пасажирів одразу посадять в автобус і відвезуть в місце, де вони щонайменше 14 днів перебуватимуть на карантині. Щоправда, де саме це буде, досі невідомо. Нині, зауважила Скалецька, розглядають чотири місця, узгоджують різні деталі та умови.
Крім цього, очільниця МОЗ заявила: якщо в когось із українців ознаки хвороби проявляться уже в літаку, то таких одразу повезуть до лікарні.
"Ніякої затримки немає. Має місце планомірна, розмірена, розважлива процедура ухвалення рішень, щоб забезпечити прибуття українських громадян в Україну. Але в той же час – дати можливість всім почувати себе в безпеці від можливого занесення і поширення захворювання, яке зараз у Китаї", – стверджує міністерка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні п'ять осіб, які повернулися з Китаю, обстежують на наявність коронавірусу 2019-nCoV.
Також біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess коронавірусом із Китаю заразилося двоє українців.
Україна отримала дозвіл на евакуацію своїх громадян із китайської провінції Хубей у зв'язку зі стрімким поширенням її територією небезпечного коронавірусу 2019-nCoV.
На евакуацію з провінції Хубей (Китай) зголосилося понад 50 українців.
Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька визнала, що дата евакуації українців із Китаю, де вирує спалах смертельного коронавірусу 2019-nCoV, залишається невизначеною.
Згодом у МОЗ заявили, що Україна готує умови для евакуації 53 своїх громадян із китайської провінції Хубей, де оголошений карантин через коронавірус 2019-nCoV.
Українець із Києва, який проживає в Китаї в самому центрі поширення смертельного коронавірусу – місті Ухань, відмовився повертатися на Батьківщину в рамках евакуації через наречену.
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