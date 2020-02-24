Три тести з 1000: стало відомо, як в Україні перевіряють на коронавірус

Україна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я тест-систему для 900 перевірок на коронавірус COVID-2019, а раніше закупила ще 90 зразків.

Їх використовували для трьох випробувань, жоден випадок коронавірусу не підтвердився, розповів LB.ua в.о. глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузін. Таким чином, у наявности залишилося ще 987 тестів.

"Найближчим часом ми будемо робити дослідження тим, хто знаходиться на обсервації [в Нових Санжарах], тобто буде мінус 105 тестів. 882 залишиться. У тому випадку, якщо не буде потреби в додаткових дослідженнях. Але в будь-якому випадку, цього досить, щоб здійснювати діагностику на центральному рівні", – пояснив Кузін.

Частину тестів планують доставити в районні лабораторії, щоб зменшити витрати часу на доставку зразків.

facebook / Центр громадського здоров'я України

Тест-системи двох вітчизняних виробників – Інституту молекулярної біології і "Діогена" – зараз знаходяться на етапі розробки.

"У "Діогена" вже є перша версія тесту, для проведення проби. Ми будемо проводити тестування паралельно – на тих тестах, які у нас є, і на вітчизняних. Якщо переконаємося, що вітчизняні можна використовувати, у нас буде свій виробник, який досить швидко зможе зробити потрібну кількість тестів", – розповів Кузін.

Уточнюється, що система, яку передала Україні ВООЗ, французько-німецька, а перші 90 тестів – німецькі.

facebook / Центр громадського здоров'я України

Глава Центру громадського здоров'я пояснив, що тестування проводиться в тому випадку, якщо є схожа на коронавірус клінічна картина (важкий перебіг захворювання, висока температура, утруднене дихання, пневмонія) і епідеміологічний фактор – подорож у Китай або іншу країну, де були зафіксовані випадки захворювання коронавірусною інфекцією.

Країні також передали розроблені ВООЗ рекомендації для ведення хворих із COVID-2019. Офіційного протоколу специфічного лікування коронавірусу поки не існує.

"Зараз проводиться не менше 15 клінічних досліджень, і їх кількість постійно зростає. Перший етап клінічних досліджень вже пройшли три препарати і три комбінації препаратів, зараз вони будуть переходити на другий етап", – додав Кузін.

facebook / Центр громадського здоров'я України

Карта поширення коронавірусу:

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