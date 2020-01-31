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/ Пульмонологія

Уже скоро: в РНБО виступили з важливою заявою про боротьбу з коронавірусом

1.1т
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В Україні планують найближчим часом розробити власну тест-систему для діагностики нового коронавірусу 2019-nCoV.

Про це в п'ятницю, 31 січня, в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО України Олексій Данілов (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За його словами, найближчим часом ця українська система повинна запрацювати.

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"Займаються розробкою тест-систем наших власних. Ми вже в середу маємо власну українську тест-систему. Тому що 20-го числа китайці повністю дали всім охочим займатися створенням цих систем. Наша власна система буде найближчим часом", – сказав Данілов.

Данілов розповів про тести на коронавірус в Україні

Данілов розповів про тести на коронавірус в Україні

Колаж

Нагадаємо, нещодавно в Китаї розробили перші експрес-тести для діагностики нового коронавірусу, який стрімко поширюється світом.

Пропонуємо переглянути відео ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, Олексій Данілов також заявив, що в Україні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавірусу. При цьому 51 українець зараз перебуває в Ухані, звідки виїхати просто неможливо.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Свобода слова Савіка Шустера Коронавірус
Особи
Олекcій Данілов Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
РНБО видео вірус хвороба
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