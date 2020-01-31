Уже скоро: в РНБО виступили з важливою заявою про боротьбу з коронавірусом

В Україні планують найближчим часом розробити власну тест-систему для діагностики нового коронавірусу 2019-nCoV.

Про це в п'ятницю, 31 січня, в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО України Олексій Данілов (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За його словами, найближчим часом ця українська система повинна запрацювати.

"Займаються розробкою тест-систем наших власних. Ми вже в середу маємо власну українську тест-систему. Тому що 20-го числа китайці повністю дали всім охочим займатися створенням цих систем. Наша власна система буде найближчим часом", – сказав Данілов.

Данілов розповів про тести на коронавірус в Україні Колаж

Нагадаємо, нещодавно в Китаї розробили перші експрес-тести для діагностики нового коронавірусу, який стрімко поширюється світом.

Пропонуємо переглянути відео ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, Олексій Данілов також заявив, що в Україні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавірусу. При цьому 51 українець зараз перебуває в Ухані, звідки виїхати просто неможливо.

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