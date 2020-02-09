Тепер не просто коронавірус: хвороба-вбивця з Китаю отримала нову назву

У Китаї дали тимчасову назву новому смертельному коронавірусу 2019-nCoV – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).

Про це в неділю, 9 лютого, з посиланням на пресслужбу Державного комітету з охорони здоров'я КНР інформує CNN.

"Ухвалено рішення присвоїти новому захворюванню тимчасову назву "пневмонія, яка викликається новим типом коронавірусу". Назва англійською мовою – Novel Coronavirus Pneumonia, скорочено – NCP", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус отримав нову назву

У Всесвітній організації охорони здоров'я рішення про постійну офіційну назву поки не ухвалили, вона буде визначена пізніше за допомогою міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям.

Також з'явилися свіжі дані щодо 2019-nCoV:

Кількість нових випадків зараження поза провінції Хубей впала на 42,8%.

Перші жертви серед іноземців з'явилися в Ухані – від коронавірусу померли громадяни США та Японії.

Заражено – 37,5 тисячі осіб, 813 – загинули, одужали – 2755.

Німеччина підтвердила 14 епізодів інфікування.

Медики уточнили, що захворювання може настати повторно, незважаючи на імунітет.

Дослідження, опубліковане в медичному журналі JAMA, показало, що 41% з перших 138 пацієнтів, діагностованих в одній лікарні в Ухані, імовірно, були інфіковані в цій лікарні.

Актор Джекі Чан пообіцяв заплатити мільйон юанів людині, що створить вакцину від коронавірусу. А США виділять КНР 100 млн доларів на боротьбу з епідемією.

На лайнері Diamond Princess, який заблокували в Японії, виявили вже 70 випадків захворювання коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї оприлюднили страшну статистику смертей від коронавірусу. Так, 23 січня влада Китаю повідомила про вісім жертв. Свого піка спалах вірусу досяг у суботу, 8 лютого, коли зафіксували вже 89 померлих.

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