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/ Пульмонологія

Тепер не просто коронавірус: хвороба-вбивця з Китаю отримала нову назву

10.6т
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У Китаї дали тимчасову назву новому смертельному коронавірусу 2019-nCoV – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).

Про це в неділю, 9 лютого, з посиланням на пресслужбу Державного комітету з охорони здоров'я КНР інформує CNN.

"Ухвалено рішення присвоїти новому захворюванню тимчасову назву "пневмонія, яка викликається новим типом коронавірусу". Назва англійською мовою – Novel Coronavirus Pneumonia, скорочено – NCP", – йдеться в повідомленні.

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Коронавірус отримав нову назву

Коронавірус отримав нову назву

У Всесвітній організації охорони здоров'я рішення про постійну офіційну назву поки не ухвалили, вона буде визначена пізніше за допомогою міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям.

Також з'явилися свіжі дані щодо 2019-nCoV:

  • Кількість нових випадків зараження поза провінції Хубей впала на 42,8%.

  • Перші жертви серед іноземців з'явилися в Ухані – від коронавірусу померли громадяни США та Японії.

  • Заражено – 37,5 тисячі осіб, 813 – загинули, одужали – 2755.

  • Німеччина підтвердила 14 епізодів інфікування.

  • Медики уточнили, що захворювання може настати повторно, незважаючи на імунітет.

  • Дослідження, опубліковане в медичному журналі JAMA, показало, що 41% з перших 138 пацієнтів, діагностованих в одній лікарні в Ухані, імовірно, були інфіковані в цій лікарні.

  • Актор Джекі Чан пообіцяв заплатити мільйон юанів людині, що створить вакцину від коронавірусу. А США виділять КНР 100 млн доларів на боротьбу з епідемією.

  • На лайнері Diamond Princess, який заблокували в Японії, виявили вже 70 випадків захворювання коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї оприлюднили страшну статистику смертей від коронавірусу. Так, 23 січня влада Китаю повідомила про вісім жертв. Свого піка спалах вірусу досяг у суботу, 8 лютого, коли зафіксували вже 89 померлих.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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asfasf vladimir
asfasf vladimir
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