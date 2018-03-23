Супрун розповіли, чим загрожує відмова від флюорографії

Торакальний хірург, професор Ігор Калабуха вважає ідею в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун відійти від практики регулярного проходження флюорографічного обстеження невдалою.

Про це Калабуха розповів в коментарі "МедОбозу".

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"На мою думку, ця ідея невдала. Практика обов'язкового флюорографічного обстеження сприяла виявленню безлічі захворювань на доклінічних стадіях, особливо - туберкульозу і раку легенів. І, на сьогодні, я не бачу альтернативи флюорографії".

При цьому він припускає, що відмову від флюорографічного обстеження, будуть мотивувати економічною доцільністю.

"Але все одно виходить, що ми можемо більше втратити, ніж заощадити, якщо рахувати не тільки витрати бюджету на флюорографи, електрику і персонал, а й втрати від передчасно втративших працездатність і життя громадян, що створюють бюджет", - вважає професор.

"Що стосується опитувальників. Скарги з'являються, коли порушення здоров'я вже виникло. Пацієнт з пухлиною легені в початковій стадії скарг не пред'являє, а на флюорограммі пухлину вже видно", - каже лікар.

А ще багато залежить від свідомості населення. Опитувальник теж потрібно прийти і заповнити.

У розвинених країнах громадяни цінують своє здоров'я, як свій капітал. До того ж, пацієнт, який має медичну страховку, зобов'язаний вчасно проходити медобстеження, інакше постраждає його страховий поліс.

"У нас же деякі пацієнти більш відповідально ставляться до сост оянію своїх автомобілів, ніж до власного здоров'я, проходячи обстеження один раз в 5-10 років", - підсумував лікар.

Раніше Супрун заявила, що практика проходження флюорографічного обстеження - це "спадщина радянської системи охорони здоров'я". На її думку, вона є малоефективною і не допомагає виявити туберкульоз на ранніх стадіях.