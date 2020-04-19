Створено унікальний експрес-тест на COVID-19: відповідь через 10 хвилин

В Індії заявили, що розробили дешевий набір для тестування COVID-19, який займає всього 10 хвилин для виявлення інфекції.
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Медичний набір створила Індійська державна лабораторія на базі Інституту медичних наук і технологій імені Шрі Чітра Тірунала, передає Tasnim AN.
"Набір для тестування є високоспецифічний для N-гена SARS-CoV-2, і він може виявити дві області гена, які забезпечать те, що тест не провалиться, навіть якщо одна область вірусного гена піддається мутації під час його поточного поширення", – повідомили індійські вчені.
Тетс на коронавірус
Відзначається, що комплект для визначення коронавірусу розміром з ноутбук, і повністю відповідає нормативним вимогам Індії.
"Ми перевірили його на відповідність серед позитивних і негативних зразків на COVID-19, і результати були на 100% точними", – відзначили дослідники.
Новий набір можна буде використовувати в невеликих лікарнях і аеропортах. Одного набору вистачить, щоб провести 30 тестів. Відзначається, що для комерційної експлуатації набору потрібно отримати обов'язковий дозвіл від держави.
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