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Створено унікальний експрес-тест на COVID-19: відповідь через 10 хвилин

1.6т
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В Індії заявили, що розробили дешевий набір для тестування COVID-19, який займає всього 10 хвилин для виявлення інфекції.

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Медичний набір створила Індійська державна лабораторія на базі Інституту медичних наук і технологій імені Шрі Чітра Тірунала, передає Tasnim AN.

"Набір для тестування є високоспецифічний для N-гена SARS-CoV-2, і він може виявити дві області гена, які забезпечать те, що тест не провалиться, навіть якщо одна область вірусного гена піддається мутації під час його поточного поширення", – повідомили індійські вчені.

Тетс на коронавірус

Тетс на коронавірус

Відзначається, що комплект для визначення коронавірусу розміром з ноутбук, і повністю відповідає нормативним вимогам Індії.

"Ми перевірили його на відповідність серед позитивних і негативних зразків на COVID-19, і результати були на 100% точними", – відзначили дослідники.

Новий набір можна буде використовувати в невеликих лікарнях і аеропортах. Одного набору вистачить, щоб провести 30 тестів. Відзначається, що для комерційної експлуатації набору потрібно отримати обов'язковий дозвіл від держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США запускають виробництво революційних тестів на коронавірус.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Індія
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