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/ Пульмонологія

Степанов розповів, чим лікують коронавірус в Україні

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В Україні в протоколі лікування хворих на коронавірус COVID-19 є антибактеріальна і противірусна терапія, а також "Ремдесивір" і гідроксихлорохін.

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Весь світ на основі практичного досвіду вносить лікарські рекомендації, в нашій країні над цим працюють найкращі фахівці, заявив в інтерв'ю "Українській правді" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов розповів, чим лікують коронавірус в Україні

"У нас там (в протоколі) є і антибактеріальна терапія, є противірусна терапія, є препарати "Ремдесивір", гідроксихлорохін. Весь перелік ви можете подивитися в протоколі, він у відкритому доступі", – зазначив він.

За словами Степанова, основна проблема полягає в тому, що немає жодних ліків, на яких в показаннях було б написано COVID-19.

"Ми постійно стежимо за тим, що відбувається в світі. Основна проблематика – ви ж знаєте, що у нас немає жодного лікарського засобу, на якому було б написано в показаннях – коронавірусна хвороба COVID-19. Тому весь світ на основі практичного досвіду що -то вносить в лікарські рекомендації ", – підкреслив міністр.

Степанов пояснив, що над протоколом в Україні працюють кращі лікарі: анестезіологи, епідеміологи, ендокринологи, які прописують ті чи інші рекомендації для лікування.

"Але те, що вони прописують, можна застосовувати виключно в медичних установах під наглядом лікаря. Неможливо проводити жодних самолікувань", – уточнив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні доставили ще 1400 упаковок препарату гідроксихлорохін, який згідно з протоколом використовується для лікування COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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    Підтверджені випадки: 7170.

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