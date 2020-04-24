Людина, яка перенесла коронавірус, вмирає в середньому на 10 років раніше, ніж за звичайних обставин.

Такого висновку дійшли співробітники Національної служби охорони здоров'я Шотландії і експерти з університетів Глазго і Единбурга, пише Daily Mail.

За їхніми розрахунками, чоловіки через вірус залишають цей світ у середньому на 13 років раніше, а жінки – на 11 років раніше.

Стало відомо, на скільки скорочує життя коронавірус АіФ

Шотландські фахівці підкреслили, що інфекція приводить до смерті не тільки хворих людей, а й молодих, і здорових.

"У той час як ЗМІ зосереджують свою увагу на впливі коронавірусу на "людей із супутніми захворюваннями", поправки на число і вид захворювань, що носять довгостроковий характер, зовсім непомітно скорочують втрату років очікуваної тривалості життя в результаті смерті від вірусу", – звернув увагу Девід Макаллистер, вчений з Університету Глазго.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що навіть після видалення коронавірусу з дихальних шляхів людини, інфекція може ще довго зберігатися в очах.

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