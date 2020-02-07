Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

"Справи кепські": українці розповіли про хаос на зараженому коронавірусом лайнері

8.7т
Читати матеріал російською

Українець, який опинився на борту заблокованого в Японії круїзного лайнера Diamond Princess, де виявили 61 випадок зараження коронавірусом, розповів про те, що відбувається.

За словами чоловіка, з яким вдалося зв'язатися ТСН, ніхто з 25 українських громадян не захворів.

Член екіпажу розповів, що на кораблі ввели карантин, закриті всі пасажирські зони, пересуватися можна лише за командою в масках і рукавичках. Незважаючи на це, паніки, за його словами, немає.

Новини
На борту українці: на ізольованому лайнері в Японії різко зросла кількість заражень коронавірусом

Українці розповіли про заражений коронавірусом лайнер

Українці розповіли про заражений коронавірусом лайнер

Поспілкувалося з іншим членом екіпажу, також громадянином України, і видання "Комсомольская правда в Украине".

"На борту ходять чутки, що вже є одна смерть. Кажуть, загинула літня жінка, громадянка Канади. У цілому, справи кепські. Перебувати тут страшно. Нам заборонили спілкування з пасажирами. Відпочивальники закриті в каютах. І найближчим часом нас звідси не випустять", – поділився зовсім протилежними даними він.

За словами співрозмовника, ситуація з кожним днем погіршується. Закінчуються ліки. Інсуліну на борту немає зовсім. Але найбільше люди бояться, що відключать вай-фай.

"Нам нічого не кажуть. Ми все самі дізнаємося з новин. Усіх лише заспокоюютькажуть, усе гаразд, ситуація під контролем. Деякі росіяни бунтують, вимагають алкоголь, а його безкоштовно не дають. За 30 доларів за 50 мл Jack Daniels. Дуже дорого. Зате годують усіх тут безкоштовно. Сьогодні на сніданок був сендвіч із джемом і пляшка води. Економія. Але японська влада пообіцяла привезти ще їжі", – додав чоловік.

Українці розповіли про заражений коронавірусом лайнер

Українці розповіли про заражений коронавірусом лайнер

Розповів він і про тих, хто захворів. "Ви просто не бачили хворих цим вірусом. Їх постійно смикає, як при хворобі Паркінсона. А ще тут кожен другий кашляє. Найбільше бентежить відсутність будь-яких засобів індивідуального захисту. Всім видали по кілька звичайних масок, ми їх обробили йодом і ходимо, сподіваємося, що допоможе", – розповів українець.

Як компенсацію за пережитий карантин на борту інфікованого судна членам команди пообіцяли оплату робочого дня за потрійною ставкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Японія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
43
8
Смішно
3
Цікаво
44
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот опять смотрите не заболел ни один белый а только Китай ,странно как то и о канадке ничего не говорят думаю она тоже китаянка
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
семенов Александр
семенов Александр
В общем понятно .. вуйки паникуют, русские требуют бухла ,остальные забились по щелям и трясутся за свою шкуру
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини