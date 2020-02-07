"Справи кепські": українці розповіли про хаос на зараженому коронавірусом лайнері

Українець, який опинився на борту заблокованого в Японії круїзного лайнера Diamond Princess, де виявили 61 випадок зараження коронавірусом, розповів про те, що відбувається.

За словами чоловіка, з яким вдалося зв'язатися ТСН, ніхто з 25 українських громадян не захворів.

Член екіпажу розповів, що на кораблі ввели карантин, закриті всі пасажирські зони, пересуватися можна лише за командою в масках і рукавичках. Незважаючи на це, паніки, за його словами, немає.

Українці розповіли про заражений коронавірусом лайнер

Поспілкувалося з іншим членом екіпажу, також громадянином України, і видання "Комсомольская правда в Украине".

"На борту ходять чутки, що вже є одна смерть. Кажуть, загинула літня жінка, громадянка Канади. У цілому, справи кепські. Перебувати тут страшно. Нам заборонили спілкування з пасажирами. Відпочивальники закриті в каютах. І найближчим часом нас звідси не випустять", – поділився зовсім протилежними даними він.

За словами співрозмовника, ситуація з кожним днем погіршується. Закінчуються ліки. Інсуліну на борту немає зовсім. Але найбільше люди бояться, що відключать вай-фай.

"Нам нічого не кажуть. Ми все самі дізнаємося з новин. Усіх лише заспокоюють – кажуть, усе гаразд, ситуація під контролем. Деякі росіяни бунтують, вимагають алкоголь, а його безкоштовно не дають. За 30 доларів за 50 мл Jack Daniels. Дуже дорого. Зате годують усіх тут безкоштовно. Сьогодні на сніданок був сендвіч із джемом і пляшка води. Економія. Але японська влада пообіцяла привезти ще їжі", – додав чоловік.

Українці розповіли про заражений коронавірусом лайнер

Розповів він і про тих, хто захворів. "Ви просто не бачили хворих цим вірусом. Їх постійно смикає, як при хворобі Паркінсона. А ще тут кожен другий кашляє. Найбільше бентежить відсутність будь-яких засобів індивідуального захисту. Всім видали по кілька звичайних масок, ми їх обробили йодом і ходимо, сподіваємося, що допоможе", – розповів українець.

Як компенсацію за пережитий карантин на борту інфікованого судна членам команди пообіцяли оплату робочого дня за потрійною ставкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебували 3500 осіб через підозру симптомів смертельного коронавірусу.

За даними Міністерства закордонних справ України, щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого судна.

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