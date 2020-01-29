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/ Пульмонологія

Спливла скандальна інформація про спалах смертельного коронавіруса

2.3т
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Спалах короновіруса 2019 nCoV могла статися після того, як при загадкових обставинах віруси з канадської лабораторії NML виявилися в Китаї.

Про це йдеться в статті "Did China Steal Coronavirus From Canada And Weaponize It " на ZeroHedge. Стався витік в березні 2019 року.

За словами вчених з NML, смертельні віруси є потенційним біологічною зброєю.

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"Після розслідування інциденту були виявлені китайські агенти працюють в NML. Чотири місяці по тому, в липні 2019 року, група китайських вірусологів була виселена з Канадської національної лабораторії мікробіології (NML). NML є єдиним канадським установою найвищого 4 рівня біобезпеки та одним з небагатьох в Північній Америці оснащеним для лікування найбільш смертоносних хвороб в світі, в тому числі вірусу Ебола, атипової пневмонії, коронавируса і т.д", – зазначив автор статті.

Впровадитися в компанію могла китайський агент біологічної війни сянгу Цю. Цю була керівником Секції розробки вакцин і противірусної терапії в Програмі спеціальних патогенних мікроорганізмів в канадській NML.

Автор статті зазначає, що саме Цю зі своїм чоловіком несе відповідальність за проникнення в канадську NML багатьох китайських агентів.

Раніше вона особисто займалася вивченням вірусу Ебола. Також доктор співпрацювала з Інститутом військової ветеринарії та Інститутом мікробіології, де вивчали лихоманку Рифт-Валлі і вірус Марбурга.

У серпні 2017 року Національна комісія охорони здоров'я Китай схвалив дослідження, пов'язані з вірусами лихоманки Ебола, Ніпах і Крим-Конго на об'єкті в Ухані. Примітно, що Уханьского національна лабораторія біобезпеки розташована всього в 20 милях від ринку морепродуктів Хуанань.

Спливла скандальна інформація про спалах вірусу

Спливла скандальна інформація про спалах вірусу

Фокус

Уханьского національна лабораторія з біобезпеки є першою лабораторією, розробленої для відповідності стандартам рівня біобезпеки-4 (BSL-4) – найвищий рівень біологічної небезпеки.

У статті наголошується, що Уханський інститут раніше вивчав коронавіруси, які викликають респіраторний синдром, або SARS, вірус грипу H5N1, японський енцефаліт і денге. Ймовірно, віруси все ще утримуються в інституті. Таку думку висловив Дані Шохам, колишній офіцер ізраїльської військової розвідки. Китай розглядає віруси як біологічна зброя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кількість заражених новим коронавірусів 2019 nCoV за ніч з понеділка на вівторок, 28 січня, різко в иросло до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Скоро братья китайцев руцкие начнут одевать деревянные смокинги)))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ага безопасность у них просто суперская))))))
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