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/ Пульмонологія

Список продуктів на час карантину: чим справді потрібно запастися

3.2т
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Правильний набір продуктів на щодень може запобігти потраплянню в організм коронавірусу COVID-19.

Влада Німеччини розмістила в мережі список харчів, які бажано закупити на час карантину, й уточнила, що в цей час організм, як ніколи, повинен отримувати всі необхідні вітаміни й поживні речовини (баланс БЖВ).

Перелік продуктів:

  • 20 літрів питної води;

  • 3,5 кілограма крупи, хліба, картоплі чи макаронів;

  • 2,5 кілограма консервованих овочів і горіхів;

  • 4 кілограми сухофруктів і консервованих фруктів;

Опубліковано список необхідних продуктів на час карантину

Опубліковано список необхідних продуктів на час карантину

  • 2,6 кілограма молочних продуктів;

  • 1,5 кілограма м'яса, риби, яєць або яєчного порошку;

  • 0,4 кілограма масла;

  • цукор, мед, борошно, бульйонні кубики, печиво й шоколад.

Водночас на сайті bhub.com цей список доповнили бобовими, крупами, горіхами. Там зазначили, що, зокрема, бобові – це ідеальне джерело рослинного білка. По-перше, вони довго зберігаються, а по-друге, коштують не так дорого. До звичної квасолі можна додати нут, сочевицю й маш.

З бобових можна приготувати хумус, квасолю в томаті, чилі кон карне або тушковані гриби з сочевицею або машем.

Крім того, видання підкреслило, що всього 100 грам гречки може подарувати 308 ккал – це досить багато. Разом з енергією ця крупа може поділитися замінними й незамінними амінокислотами, жирами (насиченими і ненасиченими) і поліненасиченими жирними кислотами.

Крім того, у ній містяться вітаміни групи В (В1, В2, В4, В5, В6, В9), А, РР, К, Н, Е і ніацин, а також калій, кальцій, кремній, магній, натрій, сірка, фосфор , залізо, алюміній, бор, йод, кобальт, цинк, марганець і багато інших (список дуже довгий).

До того ж картопля є ідеальним джерелом збалансованого набору амінокислот, клітковини і значної кількості калію. У ній містяться крохмалі, вітаміни групи В, С, Н і РР, фолієва кислота, кальцій, магній, цинк, селен, мідь і марганець, залізо, хлор і сірка, йод, хром, фтор, молібден, бор і ванадій , олово і титан, кремній, кобальт, нікель і алюміній, фосфор і натрій.

До цього можна додати капусту білокачанну, редьку, моркву, буряк і корінь селери. Капусту можна тушкувати, буряк відварити або запекти, з кореня селери виходить чудове пюре, а запечений з оливковою олією він теж дуже смачний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щоб захистити свій організм від можливого зараження COVID-19, потрібно взяти за основу принципи середземноморської дієти і включити у свій раціон більше фруктів, овочів і зелені.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Тег
харчування
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