Спалаху коронавірусу в Україні восени може не бути: біохімік назвав умову

Якщо коронавірус COVID-19 буде повністю знищений на території України, то з настанням холодів, він, швидше за все, не повернеться.

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Про це OBOZREVATEL розповів відомий український вчений-біохімік, академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко. За його словами, крім того, теоретично не виключено, що люди, які перенесуть захворювання навесні, можуть заразитися і восени. Але, на думку Комісаренка, це вкрай рідкісна подія.

"Спочатку в КНР говорили, що вірус іноді може повернутися до людини, що вже видужала. Тобто тих, хто перехворів, виписували з лікарні після повторного негативного тесту на вірус, як уже здорових. Але потім деякі поверталися до лікарні з позитивним тестом на присутність вірусу", – зазначив він .

Комісаренко пояснив, що пізніше ця думка була відкинута на підставі припущення, що перші діагностикуми були недостатньо чутливими, і людей виписували з лікарні як здорових, а вони продовжували бути зараженими вірусом, що не вловлювалося тестами.

"З'ясування цих протиріч було вкрай важливим для визначення того, наскільки імунна система тих, хто перехворів, ефективна, щоб не допустити повторного зараження цим же вірусом. Відповідь була позитивною, імунітет працював, і деяких особливо важких хворих рятували переливанням плазми крові, що містить антитіла, від донорів, що видужали. Проте все ж описані два випадки повторного зараження у Японії, можливо, різними штамами коронавірусу або у людей з імунодефіцитом", – зазначив він.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у МОЗ розповіли, що підтверджені випадки коронавірусу в Україні свідчать про те, що хвороба вражає людей віком від 30 до 69 років.

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