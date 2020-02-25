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/ Пульмонологія

Спалах коронавірусу в Італії: названо офіційну причину

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Причиною спалаху коронавірусу на півночі Італії, де померли вже сім осіб і майже 280 заразилися, стало порушення санітарних заходів у одній із лікарень.

Таку заяву у вівторок, 25 лютого, зробив прем'єр-міністр Джузеппе Конте, пише CNN.

"Очевидно, ми не можемо передбачити подальше поширення вірусу. Відомо, що був спалах, і він поширився звідти. Керівництво лікарні не зовсім правильно управляло нею, відповідно до рекомендованих у таких ситуаціях процедур, і це, безумовно, сприяло поширенню", – зазначив прем'єр.

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Спалах коронавірусу в Італії: названо офіційну причину

Спалах коронавірусу в Італії: названо офіційну причину

Факти

Водночас прем'єр не вказав ні назву, ні місце розташування лікарні. Також невідоме ім'я так званого "нульового пацієнта" – першого хворого, з якого почалося поширення недуги в регіоні.

Зазначимо, саме на півночі Італії зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження COVID-19: 206 осіб у Ломбардії, 38 – у Венето, 21 – в Емілії-Романьї. Семеро людей інфіковано у провінціях П'ємонт, Больцано, Тренто й Римі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Спалах перекинувся з півночі на південь Італії – виявлено перший випадок зараження.

  • В італійських містах, де виявили випадки захворювання, почався карантин. Там введені обмеження на шкільні поїздки по Італії та за кордон, а також скасовані заняття в школах і університетах.

  • Через спалах коронавірусу COVID-19 в Італії відомий модельєр Джорджіо Армані вирішив провести без глядачів модний показ свого бренду Armani в Мілані.

  • У спеціальному матеріалі OBOZREVATEL писав, що в тих регіонах, де багато інфікованих, люди вже почали скуповувати продукти, щоб зайвий раз не виходити на вулиці.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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