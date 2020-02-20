Українці запустили зворушливий флешмоб на підтримку евакуйованих з Китаю

Українці запустили зворушливий флешмоб на підтримку людей, яких у четвер, 20 лютого, евакуювали з епіцентру поширення коронавіруса міста Ухань в Китаї.

Ведучий телеканалу "Україна" Ігор Пупков опублікував на своїй сторінці в Facebook пост із хештегом #ВірусуНеБоюсяЯзВами. Ідею чоловіка підтримали десятки користувачів соціальної мережі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я підтримую всіх евакуйованих людей з Уханя! Упевнений, що всі здорові! Підтримуйте і ви!" – написав Пупков.

У мережі запустили зворушливий флешмоб Facebook/Igor Pupkov

"Соромно за людей, які перекривають дороги, палять шини і висловлюють своє "фе". Ми не такі! Підтримую флешмоб Ігоря Пупкова", – пише Анастасія Блищик.

У мережі запустили зворушливий флешмоб Facebook/Анастасія Блищик

"Підтримую всіх, хто сьогодні ступив на українську землю з борту літака, який прилетів з китайського Уханя і долучаюся до #флешмобу Ігоря Пупкова. І стежачи за ходом повернення в голові лише одна думка: " Коли українці втратили те, що завжди робило їх найкращою нацією в світі-любов і повагу один до одного?!" І вірю, всі евакуйовані здорові і скоро все закінчиться. Сподіваюся, до тих, хто блокує повернення українців на рідну землю, таки повернеться здоровий глузд", – зазначила Інна Яковлєва.

У мережі запустили зворушливий флешмоб Facebook/Инна Яковлева

"Я підтримую всіх евакуйованих людей з Уханя! Ми впевнені, що всі здорові! Підтримуйте і ви!" – написав Юрій Сугак.

У мережі запустили зворушливий флешмоб Facebook/Юрий Сугак

"Соромно за частину земляків...вони зараз формують у іноземців, які також евакуйовані, думку про нас з вами. І ці думки точно не про цивілізоване суспільство!" – розповіла Ірина Цвіт.

У мережі запустили зворушливий флешмоб Facebook/Ірина Цвіт

"Не перестаю дивуватися розвитку подій у місця обсервації наших громадян, які повернулися з Китаю", – написав Дмитро Коваль.

У мережі запустили зворушливий флешмоб Facebook/Dmytro Koval

Як писав OBOZREVATEL раніше, в селищі Нові Санжари Полтавської області силовики відтіснили місцевих жителів, які "живим щитом" заблокували проїзд для евакуйованих з Китаю. Правоохоронці та Національна гвардія розчистили проїзд для автобусів, щоб ті могли під'їхати до медичного центру.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!