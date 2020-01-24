Смертельний вірус: в Україні зафіксовано 3 підозри на 2019 nCoV

Представники Міністерства охорони здоров'я України заявили, що в країні були зафіксовані три підозри на зараження новим смертельним коронавірусом із Китаю.

Перші результати обстеження озвучила міністерка Зоряна Скалецька на брифінгу, який влаштували у Києві у п'ятницю, 24 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, зазначається, що у 2 випадках діагноз не підтвердився, ще 1 – ситуація поки розслідується. Регіони, в яких виникла загроза, названі не були.

Новини У Китаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом

Коронавірус в Україні: зафіксовано 3 підозри Скріншот із відео

"Міністерство вживає всіх заходів для своєчасного виявлення коронавірусу в Україні. Наше головне завдання – не допустити проникнення захворювання в Україну", – розповіла Скалецька, пообіцявши проводити подібні брифінги щотижня.

Також вона запевнила, що Україна готова до подібних викликів.

Виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін розповів, що для підтвердження наявності нового вірусу необхідно 2-3 тижні для проведення дослідження в референс-лабораторіях Європи.

"У цілому коронавірус із моменту постановки діагнозу "підозра на коронавірусну інфекцію" до моменту підтвердження – це 2-3 дні на рівні області. Підтвердження коронавірусу можливе тільки через референтну лабораторію, яка визначена ВООЗ, і на це може піти від 2 до 3 тижнів", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Китаї вже 26 осіб загинули в результаті зараження смертельним коронавірусом 2019 nCoV. Кількість інфікованих досягла 849.

МОЗ провів терміновий брифінг за результатами засідання надзвичайного комітету ВООЗ через поширення у світі смертельного китайського коронавірусу. Українцям озвучили основні рекомендації.

Провідна лікарка-інфекціоністка України Ольга Голубовська припустила, що коронавірус 2019 nCoV може передаватися через предмети, зокрема за допомогою пересилання AliExpress. Українцям пояснили, як вберегти себе.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!