Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Смертельний вірус: в Україні зафіксовано 3 підозри на 2019 nCoV

27.3т
Читати матеріал російською

Представники Міністерства охорони здоров'я України заявили, що в країні були зафіксовані три підозри на зараження новим смертельним коронавірусом із Китаю.

Перші результати обстеження озвучила міністерка Зоряна Скалецька на брифінгу, який влаштували у Києві у п'ятницю, 24 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, зазначається, що у 2 випадках діагноз не підтвердився, ще 1 – ситуація поки розслідується. Регіони, в яких виникла загроза, названі не були.

Новини
У Китаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом
Коронавірус в Україні: зафіксовано 3 підозри

Коронавірус в Україні: зафіксовано 3 підозри

Скріншот із відео

"Міністерство вживає всіх заходів для своєчасного виявлення коронавірусу в Україні. Наше головне завданняне допустити проникнення захворювання в Україну", – розповіла Скалецька, пообіцявши проводити подібні брифінги щотижня.

Також вона запевнила, що Україна готова до подібних викликів.

Виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін розповів, що для підтвердження наявності нового вірусу необхідно 2-3 тижні для проведення дослідження в референс-лабораторіях Європи.

"У цілому коронавірус із моменту постановки діагнозу "підозра на коронавірусну інфекцію" до моменту підтвердження – це 2-3 дні на рівні області. Підтвердження коронавірусу можливе тільки через референтну лабораторію, яка визначена ВООЗ, і на це може піти від 2 до 3 тижнів", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Китаї вже 26 осіб загинули в результаті зараження смертельним коронавірусом 2019 nCoV. Кількість інфікованих досягла 849.

  • МОЗ провів терміновий брифінг за результатами засідання надзвичайного комітету ВООЗ через поширення у світі смертельного китайського коронавірусу. Українцям озвучили основні рекомендації.

  • Провідна лікарка-інфекціоністка України Ольга Голубовська припустила, що коронавірус 2019 nCoV може передаватися через предмети, зокрема за допомогою пересилання AliExpress. Українцям пояснили, як вберегти себе.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус 2019-nCoV" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
10
Смішно
2
Цікаво
22
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини