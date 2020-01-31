Оголосили НС через коронавірус: ліків немає, а українці під загрозою

Смертельний коронавірус продовжує набирати обертів. Щодня він забирає життя десятків людей і "підкорює" все нові країни, просуваючись, зокрема, і Європою.

Україна найближчими днями чекає тести, які допоможуть виявити смертельну хворобу досить швидко. А ось потрібних ліків поки навіть у всьому світі немає. Тому МОЗ рекомендує у разі небезпеки лікувати старими препаратами, які врятували пацієнтів від коронавірусу, що бушував у світі 17-18 років тому.

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Чекаємо тести і повертаємо українців із Китаю

У найближчі дні Україна отримає перші 100 тестів для визначення смертельного коронавірусу 2019 nCoV. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я. Зараз медики закінчують його випробування, і перші партії тестів відправлять до багатьох країн, щоб можна було швидко визначати хворобу і боротися з нею.

Смертельний вірус з'являється все в нових країнах

ВООЗ оголосив про надзвичайну ситуацію в світі у зв'язку з поширенням нового вірусу. Це означає, що всі країни повинні об'єднати зусилля проти поширення коронавірусу. Проте обмежувати подорожі і торгівлю ВООЗ не став.

Також представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив, що наша країна впорається з вірусом у разі його появи. На його думку, в Україні досить лікарень, фахівців і обладнання.

Поки немає ліків від цього вірусу, МОЗ рекомендував лікарям використовувати три препарати: рибавірин, рекомбінантний інтерферон бета 1b і лопінавір/ритонавір. У рекомендаціях йдеться, що ці препарати використовувалися при лікуванні вірусу ТОРС (SARS), спорідненого нинішньому коронавірусу. Він також виник у Китаї в кінці 2002 року, а до середини 2003 року він убив 800 осіб. Припускають, що його джерелом теж стали кажани.

Україна навіть повертає своїх громадян із Китаю. У четвер до Києва прилетів перший літак з українцями, які вирішили повернутися додому. Їх зустріли представники санепідемслужби, які перевірили температуру у кожного пасажира і відпустили по домівках.

Тим часом в Україні примудрилися скупити річний запас медичних масок в аптеках. Про це повідомив Олексій Давиденко, власник компанії, яка займається медичними товарами. Постачальник каже, що навіть закупити маски за кордоном тепер складно. Великий завод в Узбекистані з їх виробництва тепер працює тільки на Китай.

Українцям, які повернулися з Китаю, зміряли температуру і відпустили Кореспондент

Випробовують ліки від СНІДу

Скільки людей може вбити цей вірус? Поки ніхто не може відповісти на це питання. За словами вірусолога Марка Харріса з університету Лідас у Великобританії, рівень смертності на сьогодні становить 2-3%. Це поки нижче, ніж у атипової пневмонії (ТОРС або SARS), яка вбила 10% людей із тих, що заразилися.

Проте це поки нікого не заспокоює, тому що ніхто не може сказати, коли захворювання піде на спад. Ще не знайдено ефективних ліків від цієї хвороби. Зараз випробовують два препарати від СНІДу, які теоретично можуть боротися з 2019-nCoV. Тому що вони націлені на білок, який допомагає цьому смертельному вірусу розмножуватися.

Зараз декілька міжнародних груп працюють і над створенням вакцини, яку обіцяють влітку, а можливо і раніше.

Але головна небезпека, щоб вірус не потрапив у країни зі слабкою медициною, наприклад, у країни Африки. Інакше, якщо інфекція пошириться по всьому світу, то жертв може бути набагато більше.

Також відомо, що коронавірус переважно вбиває людей похилого віку, які мають хронічні захворювання – діабет, проблеми з серцево-судинною системою. Наймолодша жертва вірусу 36-річний житель Ухані, у якого, до речі, не було проблем зі здоров'ям.

У Китаї скуповують маски

Ще одне питання, яким задаються медики, чи стане коронавірус пандемічним. Тобто чи буде він щороку повертатися і циркулювати подібно вірусу грипу. Якщо так, то стримувати його можна буде тільки вакцинами. Його небезпека ще і в тому, що поширювати вірус можуть навіть заражені люди, у яких немає симптомів хвороби. Тобто вони переносять його легко.

Щодня з'являються нові хворі

За останніми даними на ранок 31 січня, коронавірусом заразилися 9976 осіб, 213 загинули. Більше 140 підтверджених випадків за межами Китаю. В Італії вже є двоє хворих, обидва – туристи з Піднебесної. Також два випадки в Росії, там теж захворіли китайці. У Великобританії вірус підхопили двоє членів однієї сім'ї. Шостий випадок підтвердили у Франції.

Ще п'ять випадків зараження виявили в Таїланді, так що загальна кількість хворих 19 осіб. Ще троє хворих зареєстровані в Японії, тепер їх усього 17. Є випадки зараження в Малайзії, Сінгапурі, на Тайвані, Австралії, в Південній Кореї, США, В'єтнамі, Німеччині, Канаді, в ОАЕ, Індії, Фінляндії, Непалі, Камбоджі, Шрі-Ланці.

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