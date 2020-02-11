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/ Пульмонологія

Смертельний коронавірус запідозрили у п'яти українців

24.3т
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В Україні п'ять осіб, які повернулися з Китаю, обстежують на наявність смертельного коронавірусу 2019 nCoV.

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час брифінгу. Вона додала, що із зазначеними українцями постійно підтримують зв'язок. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

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"На сьогодні у нас є постійний моніторинг осіб, які повертаються з Китаю. Ми тримаємо з ними постійний телефонний зв'язок, вони знають симптоми, куди треба звертатися. Зараз є три особи, які звернулися по допомогу. У них і ще двох контактних осіб взято матеріали для обстеження і дослідження. Таким чином, є 5 осіб, яких ми перевіряємо на коронавірус", – зазначила Скалецька.

Смертельний коронавірус запідозрили у п'яти українців

Смертельний коронавірус запідозрили у п'яти українців

Слово и дело

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 11 лютого коронавірус вбив уже 1016 осіб. За добу, з 10 на 11 лютого, зафіксовано 108 нових смертей.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
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Коментарі
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Livesey David
Livesey David
Держат телефонную связь, ахах, анализы тоже по телефону брали?
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1
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Супер! Почему этих людей не держат на карантине?
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Жестя Дмитро, видимо финансовой возможности такой нету...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
коронавирус кклам сейчас не помешал бы, может Донбасс обстреливать меньше будут...
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