Смертельний коронавірус вбив в Китаї 25 осіб: моторошні дані

У Китаї вже 26 людей загинули в результаті зараження смертельним коронавірусом nCoV. Також зросла кількість інфікованих – вона досягла 849 осіб.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на Національну комісію охорони здоров'я Китаю. Кількість тих, що заразилися стрімко зростає.

Новою жертвою хвороби, яка загинула за межами Уханя, став 80-річний чоловік.

Стан 177 пацієнтів є важким, 34 людини вилікувані і вже покинули лікарні. Також зареєстровано 1072 можливих випадка захворювання.

Тим часом в Китаї заблокували 10 міст через смертельний коронавирус. Крім Уханя, обмеження ввели в Чибі, Ечжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Еньші і Сяньнін.

У Китаї різко збільшилася кількість загиблих від смертельного коронавіруса

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавируса, оголосили безстроковий карантин.

Також влада Китаю скасували всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

Коронавірус nCoV присутній в двох підвидах : MERS і SARS. Вони розрізняються за первинними симптомами і можуть призводити до вірусної пневмонії.

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