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/ Пульмонологія

Смертельний коронавірус вбив в Китаї 25 осіб: моторошні дані

1.1т
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У Китаї вже 26 людей загинули в результаті зараження смертельним коронавірусом nCoV. Також зросла кількість інфікованих – вона досягла 849 осіб.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на Національну комісію охорони здоров'я Китаю. Кількість тих, що заразилися стрімко зростає.

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Новою жертвою хвороби, яка загинула за межами Уханя, став 80-річний чоловік.

Стан 177 пацієнтів є важким, 34 людини вилікувані і вже покинули лікарні. Також зареєстровано 1072 можливих випадка захворювання.

Тим часом в Китаї заблокували 10 міст через смертельний коронавирус. Крім Уханя, обмеження ввели в Чибі, Ечжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Еньші і Сяньнін.

У Китаї різко збільшилася кількість загиблих від смертельного коронавіруса

У Китаї різко збільшилася кількість загиблих від смертельного коронавіруса

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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