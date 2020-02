Смертельний коронавірус уповільнив темпи: загинули уже понад 1100 осіб

У Китаї збільшилася кількість померлих і тих, що заразилися смертельним коронавірусом, однак темпи зростання цих цифр сповільнилися.

Головне:

Також стало відомо, що число заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії збільшилася до 175 осіб.

Більшість смертей, 1068, зафіксовані в провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.

Figures concerning reported cases of novel #coronavirus in China as of Feb. 11:



- 44,653 confirmed, another 49 in HK, 10 in Macao and 18 in Taiwan

- 1,113 deaths, another one in HK

- 4,740 recovered, another one in Macao and one in Taiwan

- 16,067 suspected cases # COVID19 pic.twitter.com/imD2brvZU7