Смертельний коронавірус уповільнив темпи: загинули уже понад 1100 осіб

У Китаї збільшилася кількість померлих і тих, що заразилися смертельним коронавірусом, однак темпи зростання цих цифр сповільнилися.

Головне:

Заразилися: 44730 (за день +2022 – набагато менше нових випадків, ніж було 11.02).

Жертв: 1114 (+98, також менше нових випадків, ніж за минулі добу).

Видужали: 4741 (+745, більше, ніж раніше).

З підозрою на наявність вірусу: 16067.

Вакцина від вірусу може з'явитися тільки через 18 місяців, заявили в ВООЗ.

Смертельний коронавірус уповільнив темпи в Китаї Ілюстрація

Також стало відомо, що число заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії збільшилася до 175 осіб.

Більшість смертей, 1068, зафіксовані в провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.

Figures concerning reported cases of novel #coronavirus in China as of Feb. 11:



- 44,653 confirmed, another 49 in HK, 10 in Macao and 18 in Taiwan

- 1,113 deaths, another one in HK

- 4,740 recovered, another one in Macao and one in Taiwan

- 16,067 suspected cases # COVID19 pic.twitter.com/imD2brvZU7 - CGTN (@CGTNOfficial) February 12, 2020

Крім того, 8204 людини перебувають у важкому стані, ще 185 тис., які близько контактували з хворими, знаходяться під наглядом.

Карта поширення коронавірусу у світі

Відомо, що вірус отримав від ВООЗ офіційну назву – Covid-2019.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Китаї від коронавірусу помер лікар, який першим виявив смертельну загрозу. Влада Китаю кілька тижнів приховували інформацію про новий вірус і не робили ніяких дій.

Вчені та експерти з хвороб заявили, що спалах коронавірусу в Ухані скоро можуть оголосити пандемією. Такий термін виведе вірус на новий рівень, оскільки він відноситься до більш глобального спалаху.

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