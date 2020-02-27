Смертельний коронавірус можуть переносити домашні тварини – ВООЗ

Вірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання новим типом коронавірусу COVID-19, подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря, якою могла бути як домашня, так і дика тварина.

Такого висновку дійшли фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. Деталі досліджень повідомляє українське МОЗ.

"Найімовірнішими природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря. До того ж такими можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не було ідентифіковано", – йдеться у повідомленні.

У ВООЗ вважають, що коронавірус можуть переносити домашні тварини

У ВООЗ зазначали, що загалом такі віруси дуже стабільні в замороженому стані. Зокрема дослідження інших коронавірусів показали виживання до двох років за температури -20°C.

Згідно з дослідженнями вірусів SARS-CoV і MERS-CoV, вони здатні зберігатися на різних поверхнях упродовж декількох днів залежно від комбінації певних параметрів – температури, вологості й світла. Так, MERS-CoV за -4°C може залишатися життєздатним до 72 годин.

"Сучасні дані про інші штами коронавірусів засвідчують, що, хоча вони, мабуть, стабільні за низьких і заморожувальних температур протягом визначеного періоду, гігієна продуктів харчування і належні методи гарантування безпеки останніх можуть запобігти передачі через них вірусів", – пояснили у ВООЗ.

Також наголошується, що коронавіруси є термолабільними, тобто чутливими до нормальної температури приготування, що становить 70°C. Зважаючи на це, фахівці радять уникати споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. Зокрема обережніше слід поводитися із сирим м'ясом, молоком і органами тварин – задля недопущення перехресного забруднення сирої їжі.

"SARS-CoV і MERS-CoV схильні до найбільш застосовуваних протоколів очищення і дезінфекції, і поки немає ніяких ознак того, що SARS-Cov-2 поводиться інакше", – підсумували у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Варто додати, що Китай переглянув своє рішення щодо класифікації випадків для COVID-19, виключивши класифікацію "клінічно діагностований". Тож нині залишилися тільки дві: "підозрювані" та "підтверджені" для всіх областей. Так, підтверджені випадки будуть зареєстровані лише після лабораторного аналізу.

Також передбачається, що деякі заявлені раніше "клінічно діагностовані" випадки будуть виключені протягом найближчих днів, оскільки проводиться лабораторне тестування. Інші ж, як було встановлено, є COVID-19 негативними.

Карта поширення вірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія китайського коронавірусу COVID-2019 вже минула свій пік, про що свідчить скорочення кількості нових випадків зараження.

Глава ВООЗ додав, що коронавірус COVID-2019, спалах якого трапився в Китаї, має потенціал пандемії, однак на нинішньому етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає. У Китаї за добу, 26 лютого, від коронавірусу померли 29 осіб. Це найнижчий показник, починаючи з 30 січня. Станом на ранок 27 лютого загальна кількість жертв у всьому світі становить 2744, понад 78,4 тис. людей заразилися.

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