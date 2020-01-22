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/ Пульмонологія

Смертельний коронавірус дістався до Гонконгу: зафіксовано перший випадок зараження

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У Гонконзі (Китай) 22 січня зафіксували перший випадок нового смертельного коронавірусу 2019-nCoV.

Про це повідомляє HKFP із посиланням на джерела. Чоловік із ознаками лихоманки прибув із материка на потязі сполученням Гуанчжоу – Шеньчжень – Гонконг. Він сказав співробітникам Міністерства охорони здоров'я, що був в Ухані, звідки й почалося поширення небезпечної недуги.

Його доправили до лікарні королеви Єлизавети для огляду. Попередні тести дали позитивний результат на вірус.

Смертельний коронавірус дістався до Гонконгу

Смертельний коронавірус дістався до Гонконгу

7news.kz

Міністерка з питань продовольства та охорони здоров'я Софія Чан заявила, що Департамент дозвілля й культурних послуг обладнав два табори у віддалених районах Гонконгу як потенційні місця для карантину.

Нагадаємо, що новий коронавірус був позначений Всесвітньою організацією охорони здоров'я як 2019-nCoV, також він відомий як коронавірус Ухань (місто в китайській провінції Хубей).

Цей збудник небезпечний тим, що викликає пневмонію. Хвороба починається з лихоманки, головного болю, потім з'являється кашель, запаморочення. У Китаї зафіксували майже 300 випадків зараження, щонайменше шість осіб померли, стан ще 25 оцінюється як важкий.

Головна небезпека полягає в тому, що вірус маловивчений. Медичних препаратів та специфічного лікування проти нього не існує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України офіційно повідомив Прикордонну службу про ситуацію з коронавірусом у Китаї й про актуальні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай Гонконг
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