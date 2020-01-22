Смертельний коронавірус дістався до Гонконгу: зафіксовано перший випадок зараження

У Гонконзі (Китай) 22 січня зафіксували перший випадок нового смертельного коронавірусу 2019-nCoV.

Про це повідомляє HKFP із посиланням на джерела. Чоловік із ознаками лихоманки прибув із материка на потязі сполученням Гуанчжоу – Шеньчжень – Гонконг. Він сказав співробітникам Міністерства охорони здоров'я, що був в Ухані, звідки й почалося поширення небезпечної недуги.

Його доправили до лікарні королеви Єлизавети для огляду. Попередні тести дали позитивний результат на вірус.

Смертельний коронавірус дістався до Гонконгу 7news.kz

Міністерка з питань продовольства та охорони здоров'я Софія Чан заявила, що Департамент дозвілля й культурних послуг обладнав два табори у віддалених районах Гонконгу як потенційні місця для карантину.

Нагадаємо, що новий коронавірус був позначений Всесвітньою організацією охорони здоров'я як 2019-nCoV, також він відомий як коронавірус Ухань (місто в китайській провінції Хубей).

Цей збудник небезпечний тим, що викликає пневмонію. Хвороба починається з лихоманки, головного болю, потім з'являється кашель, запаморочення. У Китаї зафіксували майже 300 випадків зараження, щонайменше шість осіб померли, стан ще 25 оцінюється як важкий.

Головна небезпека полягає в тому, що вірус маловивчений. Медичних препаратів та специфічного лікування проти нього не існує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України офіційно повідомив Прикордонну службу про ситуацію з коронавірусом у Китаї й про актуальні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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