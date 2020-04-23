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Скільки років потрібно на імунітет від коронавірусу: лікар дав відповідь

1.7т
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На вироблення колективного імунітету від коронавірусу COVID-19 може піти від одного до трьох років.

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Як заявив в інтерв'ю KharkivToday лікар-імунолог вищої категорії, завідувач лабораторією іммунореабілітологіі Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Академії медичних наук України Андрій Волянський, все буде залежати від дуже багатьох чинників.

Ілюстрація

Ілюстрація

"В першу чергу, від виробництва вакцини. Вакцинація – кращий спосіб імунізації населення. По-друге, це буде залежати від карантинних заходів. Якщо карантин жорсткий, як зараз, буде мало інфікованих, але є і зворотна сторона медалі – мало імунних", – зазначив він.

За словами лікаря, ми не дозволяємо здоровим молодим людям і дітям зустрічатися з вірусом, на нього відповідати і не обзаводимося захищеним імунним прошарком населення, який захищає себе та інших.

При цьому Волянський визнав, що, швидше за все, карантин вплинув на кількість нових інфікованих.

"Але ми не знаємо, як було б, якби карантину не було. Майже всі країни світу заснували пакет ізоляційних заходів, порівнювати ні з чим, але, безумовно, свою роль карантин зіграв", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Волянський заявив, що перший пік коронавірусу COVID-19 українці вже пройшли на початку квітня.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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