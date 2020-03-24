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/ Пульмонологія

Скільки людей може заразити один хворий на коронавірус: у ВООЗ дали відповідь

2.4т
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Один хворий на коронавірус COVID-19 в середньому може заразити 2-2,5 людей. Це приблизно вдвічі більше, ніж при захворюванні на грип.

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Про це свідчить дані в опублікованій на сайті Кабінету міністрів України 20 березня оперативній інформації. Це дослідження спирається на дані звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я, опублікованого 6 березня.

Цю цифру ВООЗ встановила, вивчивши поширення COVID-19 в Китаї.

Коронавірус

Коронавірус

"Передбачається, що репродуктивне число Ro – число осіб, яких може інфікувати одна захворіла людина – для вірусу SARS-CoV-2 становить від 2 до 2,5, що вище, ніж для грипу. Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні і специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння”, – йдеться в повідомленні на сайті уряду.

Разом із тим, інші науковці користуються такими ж цифрами, які подає ВООЗ, або дуже близькими до них. Наприклад, учені Імперського інституту Лондона послуговувалися репродуктивним числом 2,15, а вчені із Гарвардського університету у США, у своїх дослідженнях користувалися показником 2,2.

Нагадаємо, станом на 24 березня в україні зафіксовано 97 людей, інфікованих коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пенсіонерів України попросили дотримуватися карантину і не виходити з дому, щоб уникнути можливого зараження

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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