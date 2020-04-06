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/ Пульмонологія

Скільки коронавірус живе на волоссі: вчені дали відповідь

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Природні жири, що містяться на шкірі голови можуть виступати захисним бар'єром проти потрапляння шкідливих бактерій і вірусів, в тому числі коронавірусу нового типу COVID-19.

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Про це розповів виконуючий обов'язки завідувача кафедри дерматології в Школі медицини та охорони здоров'я імені Джорджа Вашингтона доктор Адам Фрідман, пише Yahoo news.

За його словами, тривалість життя коронавірусу на голові залежить від структури волосся конкретної людини, а також від ряду зовнішніх чинників. Разом з тим, найчастіше природні жири на шкірі голови захищають проти шкідливих бактерій.

Скільки коронавірус живе на волоссі: вчені дали відповідь

"Вони дійсно мають деякі антимікробні властивості і не дозволяють мікроорганізмам "зачепитися" за волосся", – зазначив Фрідман.

Експерт порадив не поспішати мити волосся, якщо воно стало трохи жирними, а також носити головний убір, особливо при контакті з зараженими людьми.

Разом з тим, глава Інституту глобальної охорони здоров'я у Єльському університеті доктор Саад Омер впевнений, що смертельні віруси не можуть жити на волоссі стільки ж, скільки на інших поверхнях,

"Зазвичай віруси не живуть так само довго на пористих поверхнях типу волосся, як на гладких типах нержавіючої сталі", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я дали українцям поради, як правильно користуватися захисними масками для того, щоб уберегтися від потрапляння в організм коронавірусу СOVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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