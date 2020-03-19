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/ Пульмонологія

Скільки коронавірус живе на поверхнях: названо час

6.3т
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Коронавірус залишається життєздатним і заразним у вигляді крапель у повітрі протягом декількох годин, а на поверхні – кілька днів.

До такого висновку прийшли вчені Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID), що входить до складу Національного інституту охорони здоров'я США, повідомляє Reuters.

Три чверті вірусних частинок, які потрапляють у повітря, втрачають здатність заражати через як мінімум 66 хвилин. А ось 25% все ж можуть бути небезпечні. До кінця третьої години половина з цих 25% стає нежиттєздатною.

Скільки коронавірус живе на поверхнях

Скільки коронавірус живе на поверхнях

Вести

Дослідники провели експеримент, спробувавши імітувати вірус, перенесений від зараженої людини, на повсякденні поверхні в домашніх умовах або в лікарні. За допомогою аерозолю частинки вірусу розпорошили, як при кашлі.

На поверхнях COVID-19 затримався на різний час. На пластиці і нержавіючій сталі вірус виявився життєздатним до трьох днів. На картоні він "помер" через 24 години. Для міді необхідно 4 години, щоб вірус став неактивним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі виявили, що коронавірус може залишатися в організмі протягом п'яти тижнів після зараження.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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