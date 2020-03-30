Скільки коронавірус живе на масці: вчені дали моторошну відповідь

Інфекція коронавірусу залишається на зовнішній стороні багаторазових медичних масок протягом семи днів, тому їх потрібно дуже ретельно дезінфікувати.

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Про це йдеться у дослідженні вчених із Університету Гонконгу, котрі назвали температуру, за якої COVID-19 особливо активний, а також визначили час, протягом якого він може залишатися на різних поверхнях. Результати їхньої наукової роботи опублікував портал medRxiv.

За словами фахівців, коронавірус залишається високостабільним упродовж довгого часу за температури приблизно чотири градуси. А ось у випадку відсутності дезінфекції його активність почне знижуватися тільки через 14 днів.

Коронавірус живе на масці 7 днів

Водночас COVID-19 не переносить високі температури і за 70 градусів дезактивируется протягом п'яти хвилин.

Якщо на медичній масці коронавірус може жити упродовж тижня, то на поверхні, наприклад, паперу він зникає вже через три години. Тоді як на одязі та обробленому дереві COVID-19 тримається до двох, на склі – до чотирьох, а на пластику – до семи днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я дали українцям поради, як правильно користуватися захисними масками для того, щоб уберегтися від потрапляння в організм коронавірусу СOVID-19.

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