Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Скільки коронавірус зберігається на використаних масках: вчені дали відповідь

2.4т
Читати матеріал російською

Коронавірус COVID-19 може зберігатися на використаних марлевих масках до одного тижня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише спеціалізований журнал The Lancet, дослідження провела група експертів з Гонконзького університету і Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.

Скільки коронавірус зберігається на використаних масках: вчені дали відповідь

Getty Images

Вчені розрахували тривалість життя вірусу на різних поверхнях при кімнатній температурі. Результати показали, що на звичайному і цигарковому папері коронавірус протримався менше трьох годин, на обробленій деревині і тканині – менше двох днів.

На склі і банкнотах COVID-19 повністю зник тільки на четвертий день. На нержавіючій сталі і пластиці інфекція залишалася від чотирьох до семи днів.

Також виявилося, що звичайні побутові засоби для дезінфекції відмінно справляються зі знищенням коронавірусу. Для цих цілей підійде, наприклад, відбілювач. При цьому миття рук, за словами експертів, залишається найпростішим і надійнішим способом захисту від зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені попередили, що коронавірус COVID-19 може передаватися в ході звичайної розмови і навіть при диханні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
дослідження вірус
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
К**дый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
К**дый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще раз подтвердили свой вывод о том, что медицинские маски не нужно носить здоровым людям. Об этом заявил во время брифинга исполнительный директор организации Майкл Райан,передает CNN. По его словам, маски в первую очередь должны носить только инфицированные люди или медперсонал, контактирующий с зараженными. Более того, неправильное ношение масок может даже навредить человеку. «Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какие-либо потенциальные преимущества. На самом деле, есть некоторые свидетельства об обратном действии при неправильном использовании или неправильном ношении маски», — отметил Райан. Эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям доктор Мария Ван Керкхове добавила, что маски должны использовать люди, которые больше всего в этом нуждаются, в частности — медицинский персонал. «В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны, а также в качестве меры для предотвращения дальнейшего инфицирования от вас, если вы заболели», — сказала Ван Керкхове. Также она отметила, что приоритет использования медицинских масок должен отдаваться инфицированным людей, которые находятся дома, а также тем, кто за ними ухаживает. Напомним, что в украинском Минздраве заявили, что медицинские маски необходимо носить потому, что все могут быть потенциально инфицированными коронавирусом. Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять часов вечера 30 марта,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини