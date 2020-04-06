Скільки коронавірус зберігається на використаних масках: вчені дали відповідь

Коронавірус COVID-19 може зберігатися на використаних марлевих масках до одного тижня.

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Як пише спеціалізований журнал The Lancet, дослідження провела група експертів з Гонконзького університету і Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.

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Вчені розрахували тривалість життя вірусу на різних поверхнях при кімнатній температурі. Результати показали, що на звичайному і цигарковому папері коронавірус протримався менше трьох годин, на обробленій деревині і тканині – менше двох днів.

На склі і банкнотах COVID-19 повністю зник тільки на четвертий день. На нержавіючій сталі і пластиці інфекція залишалася від чотирьох до семи днів.

Також виявилося, що звичайні побутові засоби для дезінфекції відмінно справляються зі знищенням коронавірусу. Для цих цілей підійде, наприклад, відбілювач. При цьому миття рук, за словами експертів, залишається найпростішим і надійнішим способом захисту від зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені попередили, що коронавірус COVID-19 може передаватися в ході звичайної розмови і навіть при диханні.

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