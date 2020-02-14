Українців з охопленого коронавірусом Китаю хочуть поселити в дитячому санаторії: деталі скандалу

В Україні не можуть визначитися, куди селити своїх громадян, яких евакуюють з епіцентру поширення коронавірусу міста Ухань. Дитячий санаторій в елітному селі Козин під Києвом категорично відмовляється приймати у себе людей на карантин, а місцеві депутати навіть збирають із цього приводу сесію.

Водночас в Україні тільки 30 тестів на перевірку небезпечного вірусу, яких не вистачить у разі виявлення проникнення.

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Обухівські депутати проти людей з Ухані

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що у вівторок, 18 лютого, в Україну повинні прилетіти наші громадяни, які ще залишилися в Ухані. Вони дали згоду на 14-денний карантин. І їх повинні поселити в санаторії.

Ринок в Ухані, де почалася епідемія

Але перед вильотом українців оглянуть китайські лікарі, і тільки після того, як вони дадуть добро, люди зможуть піднятися на борт. У літаку будуть київські лікарі, які також усіх оглянуть. Після прильоту людей одразу ж відвезуть у санаторій на карантин.

Які саме санаторії обрані для поселення українців, Скалецька не уточнила. Однак на Обухівщині в Київській області уже справжня паніка. Депутат Обухівської районної ради Володимир Тимченко повідомив, що евакуйованих людей збираються поселити в дитячий приватний санаторій "Пролісок", який розташований в елітному селищі Козин, поруч із Конча-Заспою.

Дитячий санаторій "Пролісок" у Козині

До речі, в цьому селі живуть багато відомих політиків і чиновників. Також тут розташований будинок колишнього президента Петра Порошенка.

У п'ятницю, 14 лютого в Обухові скликають позачергову сесію з цього приводу. Як сказали в районній раді, депутати начебто і не проти того, щоб людей із Китаю поселили в їхньому районі, однак вважають, що приватний санаторій не пристосований для цього. І, якщо дійсно серед українців опиняться ті, хто заразився смертельним вірусом, то наслідки можуть бути непередбачуваними.

У самому дитячому санаторії теж категорично проти того, щоб до них на карантин селили людей з Уханя. "До нас дійсно приїжджала комісія, яка оглядала приміщення. Але ми їм сказали, що проти такого рішення. Це дитячий санаторій, який не пристосований для подібних заходів. У нас в Україні всього 30 тест-систем на коронавірус, а приїде 80 осіб", – розповів співзасновник дитячого санаторію, який не захотів називати свого імені.

За його словами, вони вже підготували офіційний лист про те, що вони проти такого рішення, і направили його до Обухівської районної ради.

У вівторок в Україні літаком прибудуть українці з Китаю

У пресслужбі МОЗ нам сказали, що не будуть озвучувати санаторії, куди поселять евакуйованих. "Адреси, куди поселять людей із Китаю, є, вони визначені. Але ми поки вирішили їх не озвучувати, щоб зменшити тиск на самих евакуйованих, а також на тих, хто бере участь у цьому процесі. Як тільки буде ухвалено рішення озвучити адреси, ми одразу повідомимо", – сказали в пресслужбі.

В Ужгороді перевіряють китайця

В Ужгороді в обласній інфекційній лікарні перебуває громадянин Китаю. За повідомленням директора лікарні Михайла Поляка, китаєць приїхав в Ужгород 13 лютого. Він прилетів із Китаю через Дубаї літаком, а потім поїздом із Києва приїхав до Ужгорода. Й одразу ж звернувся до лікарів.

Зараз його ізолювали в окремий бокс на 14 днів карантину. За ним спостерігають медики, щодня вимірюють йому температуру. Якщо симптоми коронавірусу не виявляться, тоді через два тижні його відпустять.

Обласна інфекційна лікарня в Ужгороді

Також у місцевому Ужгородському національному університеті навчаються два китайські студенти. Один із них у Китай давно не виїжджав, а другий повинен приїхати і його теж одразу направлять до лікарні.

У Києві людей із підозрою на коронавірус відправлятимуть у 4-у інфекційну лікарню. Для них тут приготовлені окремі бокси, а для лікарів, які будуть їх лікувати, є спеціальні захисні костюми. Інші медики і пацієнти лікарні з ними контактувати не будуть.

Також 13 лютого в Одесу прийшло вантажне судно з Китаю, на борту якого було шість моряків з ознаками застуди. Однак, як запевнили в Одеській обласній лабораторії, людей зі смертельним вірусом на борту немає. Поки судно йшло до Одеси в п'яти портах у екіпажу брали проби на вірус, і він не підтвердився.

Завезли тільки 30 тестів

В Україні вже завезли перші тест-системи на коронавірус. У МОЗ кажуть, що їх вистачить на 30 пацієнтів. Також обіцяють, що найближчим часом повинні доставити ще 1500 таких тестів.

У МОЗ кажуть, що проби на коронавірус будуть робити не всім, а тільки тим, у кого виявлять симптоми цієї небезпечної хвороби. Всі тести зараз перебувають у вірусологічній рефренс-лабораторії в Центрі громадського здоров'я.

А ось купити такі тести в аптеках не можна.

У світі від вірусу вже померло 1383 людини

Всього ж від Covid-19 померло 1383 людини. А успішно вилікувалися 6886. Всього ж у світі новим коронавірусом заразилися 64 437 осіб. У Китаї заявили, що знайшли успішний метод лікування хвороби – тяжкохворим пацієнтам переливають плазму крові видужуючих людей, в якій уже є антитіла.

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