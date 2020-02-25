Скалецька розповіла, як Україна протистоятиме коронавірусу. Відео

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що Україна готова протистояти коронавірусу COVID-19 на тлі виявлення нових випадків захворювання в європейських країнах.

Про це глава відомства розповіла в своєму відеозверненні, опублікованому на її сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Скалецька розповіла, як Україна протистоятиме коронавірусу dw.com

Скалецька уточнила, що Всесвітня організація охорони здоров'я надала Україні 30 наборів реагентів. Вони містять близько 3000 реакцій, чого вистачить, щоб перевірити понад 900 людей.

"Також у нас є близько 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, понад тисяча докторів-інфекціоністів і близько 5 тисяч медперсоналу, а в українських лікарнях є понад 2 тисячі інфекційних боксів", – зауважила міністр.

Вона додала, що уряд і МОЗ вживають превентивні заходи у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в деяких країнах Європи, зокрема – в Італії.

"На засіданні оперативного штабу прийнято рішення перевіряти тих, хто прибуває на територію України з країн, в яких зафіксовані випадки захворювання коронавірусів", – зазначила Скалецька.

Вона уточнила, що йдеться про Китай, Південну Корею, Японію, Сінгапур, Гонконг, Італію, Таїланд, США, Іран, Малайзію, Австралію, Німеччину, В'єтнам, ОАЕ, Францію, Велику Британію, Канаду, Філіппіни, Індію, Кувейт, Росію, Іспанію, Оман, Непал, Камбоджу, Шрі-Ланку, Фінляндію, Швецію, Бельгію, Єгипет, Ізраїль, Ліван, Бахрейн, Афганістан, Ірак.

Міністр додала, що в разі потреби перелік країн буде розширено.

Скалецька також закликала українців дотримуватись простих правил санітарної гігієни.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація з коронавірусом COVID-2019 в Україні перебуває під цілодобовим контролем спеціальних служб і не віщує жодних "несподіванок".

Нагадаємо, що перші випадки інфікування вірусом вже виявлені в Швейцарії, Румунії, Алжирі, а також на півдні Іспанії – в Каталонії.

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